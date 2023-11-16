CHP lideri Özel'den anayasa uyarısı: ''Bütün düzeni ortadan kaldırırsınız''

CHP lideri Özgür Özel yargı kriziyle ilgili ''Anayasal düzeni bir maddede yok sayarsanız bütün bir düzeni ortadan kaldırırsınız'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bir otelde düzenlenen Türk Eczacılar Birliği 44. Olağan Büyük Kongresine katıldı. Kongre çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, "Bugünlerde Anayasanın bir maddesi Yargıtay tarafından yok sayılıyor. Ülkeyi yöneten kişi de bunu haklı görüyor. Anayasal düzeni bir madde de yok sayarsanız bütün bir düzeni ortadan kaldırırsınız. Anayasa tartışması, Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışması değildir. Anayasa meselesi barınma hakkı meselesidir. Anayasa meselesi çocukların parklarda yatmama meselesidir. Siz Anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız önüne gelen başka bir yerini yok sayar. Düzen kalkar, devlet kalkar. Recep Tayyip Erdoğan’a karşı devleti, düzeni, hukuku savunuyorum. Recep Tayyip Erdoğan’a bindiği dalı kesme diyorum. Onun Cumhurbaşkanlığını güvence altına alan Anayasa maddesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA