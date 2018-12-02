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  4. 02 Aralık 2018 12:26

CHP Mansur Yavaş'a kapıları kapattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi için CHP ve İYİ Parti'nin ortak odayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş'ın ''rozetsiz adaylık'' çıkışına yanıt veren CHP'li Seyit Torun, ''Adayımız rozet takmak zorunda'' dedi.

CHP Mansur Yavaş'a kapıları kapattı
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CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçimlerde adı CHP ile anılan Mansur Yavaş'ın Ankara'da partilerin ortak adayı olma talebine kapıları kapatan bir mesaj verdi.

"ROZETİNİ TAKMAK ZORUNDA"

Habertürk'te Açık ve Net programında soruları yanıtlayan Torun yerel seçimlere ilişkin, "Biz Ankara'dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda" dedi.

YAVAŞ: ANKARA ROZETSİZ YÜRÜTÜLMELİDİR

Adı CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak da geçen Yavaş şunları söylemişti: "Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur."

MHP kökenli Yavaş, 2014'te CHP'den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti.

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