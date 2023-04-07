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CHP resmen açıkladı: 4 parti CHP listelerinden seçime girecek

CHP resmen açıkladı: 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ''Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek.'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Altılı Masa'da yer alan Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, CHP listelerinden seçime gireceğini açıkladı. 

Öte yandan CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. 

10 ilin 7'sinde CHP,  3'ünde İYİ Parti'nin listesiyle seçime girilecek.

Etiketler chp deva partisi demokrat parti gelecek partisi saadet partisi
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