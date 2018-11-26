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  4. 26 Kasım 2018 10:30

CHP, tüm yurda bu broşürü dağıtacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bütün CHP’li vekil ve yöneticilere anlatılması talimatını verdiği 10 maddelik açıklaması broşür haline getirilirken, broşürün Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıldığı belirtildi.

CHP, tüm yurda bu broşürü dağıtacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23 Ekim 2018 tarihinde partisinin grup toplantısında bütün milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları ve kadın kollarına gittikleri her yerde, her ortamda söylemesi talimatı verdiği açıklamaları broşür haline getirildi. Broşürlerin Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP örgütlerine dağıtıldığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre “AKP iktidarı demek” başlıklı broşürde çizer Sefer Selvi’nin 5 farklı karikatürüne yer verilirken, Kılıçdaroğlu’nun ilk kez 23 Ekim’deki grup toplantısında dile getirdiği ve daha sonra pek çok konuşmasında da değindiği açıklamalar, maddeler halinde sıralandı.

Broşürde 10 madde halinde yer alan açıklamalar şöyle:

1. AK Parti iktidarı demek PAHALILIK demektir.
2. AK Parti iktidarı demek ENFLASYON demektir.
3. AK Parti iktidarı demek İŞSİZLİK demektir.
4. AK Parti iktidarı demek İSRAF demektir.
5. AK Parti iktidarı demek PAHALI GÜBRE, PAHALI MAZOT, PAHALI İLAÇ, ÇARESİZ ÇİFTÇİ demektir. 
6. AK Parti iktidarı demek EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK demektir.
7. AK Parti iktidarı demek NİTELİKSİZ, KALİTESİZ EĞİTİM demektir.
8. AK Parti iktidarı demek BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENEN ESNAF demektir.
9. AK Parti iktidarı demek İTİBARSIZ DIŞ POLİTİKA demektir.
10. AK Parti iktidarı demek LONDRA’DAKİ BİR AVUÇ TEFECİYE HİZMET EDEN İKTİDAR demektir.

Cumhuriyet

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