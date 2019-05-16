CHP ve İYİ Parti'den ortak karar ! Beraber hareket edecekler...

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul il başkanları, 23 Haziran seçim kampanyasında ortak çalışma programlarını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıda CHP’li Kaftancıoğlu ve İYİ Partili Kavuncu, milletvekilleri ve ilçe örgütleri başta olmak üzere partilerinin 23 Haziran’a kadar İstanbul’da gerçekleştirecekleri çalışma programlarını belirledi.



CHP İstanbul İl Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun yanı sıra CHP’nin ve İYİ Parti’nin seçim ve sandık güvenliğinden sorumlu il başkan yardımcıları da katıldı.

CHP’li Kaftancıoğlu, toplantının başında seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına ilişkin İYİ Parti heyetine bilgilendirmelerde bulundu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da partisinin tüm milletvekilleri ve ilçe örgütleriyle İstanbul’daki seçim kampanyasına destek vereceklerini söyledi.

Millet İttifakı üyesi iki partinin İstanbul il başkanları, toplantıda kendi hazırladıkları çalışma programları üzerinden görüş alışverişinde bulunarak sürece dair işbirliği yapılacak alanları ve görev dağılımlarını gerçekleştirdi. CHP’li ve İYİ Partili il başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun yalnızca Millet İttifakı’nın değil 16 milyon İstanbullunun adayı olduğu konusunda da görüş birliğine vardı. İki partinin önümüzdeki hafta itibariyle İstanbul’da saha çalışmalarına başlaması öngörülüyor.