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  4. 02 Eylül 2019 10:08

CHP’de kurultay süreci başladı

CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci başlıyor. Mahallerdeki temsilcilerin seçilmesinin ardından ilçe ve il kongrelerinin yapılmasıyla birlikte kurultay takvimi işleyecek. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday çıkması beklenmiyor.

CHP’de kurultay süreci başladı
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2020 Mart ya da Nisan ayında yapılması öngörülen kurultayda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına başka bir adayın çıkması beklenmiyor.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, genel merkez yönetimi, “Yerel seçimlerde elde edilmiş bir başarı var. Bu başarı kurultaya da yansıyacaktır. Kılıçdaroğlu tek başına ve rakipsiz genel başkan adayı” değerlendirmesini yaptı.

Genel başkanlık tartışması olmasa da bazı genel başkan yardımcılarına karşı örgütte tavır alındığı kulislerde konuşuluyor. MYK’daki 19 üye sayısının 10’a düşebileceği iddialar arasında.
 
 

kemal kılıçdaroğlu , chp , kurultay
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