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CHP'de Muharrem İnce bombası patladı

CHP'de Muharrem İnce bombası patladı
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CHP tarihi kurultaya hazırlanırken, eski CHP'li Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin yeniden CHP'ye dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

DW Türkçe, "İnce'nin bazı kurultay delegeleri üzerinde etkili olduğu ve ibreyi değişimcilerden Kılıçdaroğlu'na çevirebileceği" hesabı yapıldığını aktardığı haberinde, İnce'nin CHP'ye dönüşü için başlatılan temaslara dair olumsuz bir görüşü olmadığı bildirildi.

Haberde, İnce'nin partiye dönüşü için atılan adımların CHP içi kaynaklardan doğrulatıldığına dikkat çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın üst düzey bir partilinin ise "Muharrem İnce'nin yuvası CHP'dir. Süreci bazı CHP'liler başlattı ve Kılıçdaroğlu da karşı çıkmadı" dediği aktarıldı.

İnce'nin, bazı kurultay delegeleri üzerinde etkili olduğu ve bu adımla ibrenin Kılıçdaroğlu'na tekrar çevrilebileceği planının yapıldığının aktarıldığı haberde, İnce'nin CHP'ye dönmesi için başlatılan girişimin Memleket Partisi cephesinde de doğrulandığı aktarıldı.

Ancak haberde Muharrem İnce'nin görüşleri yer almadı.

DW Türkçe

Etiketler muharrem ince kemal kılıçdaroğlu chp adaylık memleket partisi
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