  CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Bakan Gürlek'ten flaş açıklama

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Bakan Gürlek'ten flaş açıklama

CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk değerlendirme geldi. Gürlek, davanın bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla şekillendiğini vurgulayarak, "Bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir mekanizmanın işlediğini gösteriyor. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kasım 2023'teki büyük kurultayını iptal ederek Özgür Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu dönemine dönülmesi yönünde verdiği kararın yankıları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk siyasetinin gündemine oturan bu tarihi yargı kararına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, "Bugün hukuk devletinin işleyişi bakımından önemli bir yargı kararına ilişkin Adalet Bakanı olmam hasebiyle bir basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Öncelikle altını çizerek ifade etmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasinin özü, millet iradesidir. Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış; yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakata uğratıldığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların, seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir" dedi.

"Temyiz yolu açıktır"

Gürlek, yargının görevinin hukukun üstünlüğünü temin etmek olduğunu vurgulayarak, "Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi, doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren; demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içinde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bizim için temel ilke açıktır: İrade milletindir. Delegenindir. Üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye, demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

DHA

