CHP’de yapay zeka dönemi başladuı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yapay zeka kullanılan yeni mobil uygulamasının ayrıntılarını paylaştı. Özel, “Sorduğumuz soruya verdiğimiz sürede yanıt alıyoruz. Belirlediğimiz konularda görüş alıyoruz. Tüm bunlar anında önümüze düşüyor. Gelen yanıta cinsiyet, yaş, bölge, kırımları ekleniyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay sürecinde duyurduğu ‘Dijital Demokratik Katılım’ uygulaması şubat ayında kısmi olarak kullanıma açıldı. Geçen 3 ayda geliştirilen uygulamayı şu anda CHP’nin Kurultay delegeleri ile il ve ilçe başkanları kullanabiliyor. Uygulamanın 1 buçuk ay sonra bütün üyelere açılması için çalışmalar devam ediyor.

TELEFON UYGULAMASI İLE GENİŞ İLETİŞİM AĞI VE KATILIM

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, dijital demokratik katılım CHP’nin tüm üyelerinin telefonlarına indireceği bir uygulama aracılığıyla sağlanıyor. Şubat ayında ilk tanıtımı yapılan mobil uygulamanın ana hedefi, üyelerden genel başkana ulaşan bir iletişim ve partinin karar alma süreçlerine katılım ağı kurmak. Özel, bu ağı, “Üyelerimizin kurultaya, kurultayımızın Parti Meclisi’ne, Parti Meclisi’nin MYK’ye görüş bildirebildiği ya da Genel Başkan’ın doğrudan, üyeden ya da bu kurulların herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket” olarak tanımlamıştı.

Uygulamanın kullanıldığı kısa sürede ilk sonuçlar da alınmaya başlandı. Örneğin partinin eylül ayında yapacağı tüzük kurultayı için bu uygulama üzerinden de öneriler toplandı.

SORULARA ANINDA DÖNÜŞ, YAZILI GÖRÜŞE YAPAY ZEKA ÖZETİ

Değişimin Yüzyılı ismi verilen CHP’nin mobil uygulamasının detaylarını, sistemin nasıl çalıştığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel anlattı.

Uygulamanın demokratik katılım süreçlerini güçlendirdiğini, hızlandırdığını ve sağlıklı sonuçlar elde ettiklerini belirten Özel, “Sorduğumuz soruya verdiğimiz sürede yanıt alıyoruz. Belirlediğimiz konularda görüş alıyoruz. Tüm bunlar anında önümüze düşüyor. Gelen yanıta cinsiyet, yaş, bölge, kırımları ekleniyor. Ayrıca yazılı görüş istediysek saniyeler içinde yapay zeka üzerinden iyi bir özet geliyor. Bu 1 milyon 2 yüz bin kişiyle de olabilecek. Çünkü yapay zeka bunların hepsini yapabiliyor artık” diye konuştu.

DİJİTAL ÜYE KARTI, ÜYE KAREKODU

Uygulamanın içinde üyeler için dijital üye kartı da bulunduğunu anlatan Özel, “Telefonu salladığımızda üye kartı çıkıyor. İçinde bir karekod var. Bu karekod üyeye ilişkin bütün bilgileri gösteriyor. Mesela ben genel başkan oldum, PM üyesi oldum, MYK üyesi oldum, milletvekili oldum; karekodumda bunların tümü var. Kurultay salonuna bu karekodu okutarak girebilecek delegeler. Parti Meclisi’nin kapısını bu karekod açacak. Ya da yüz yüze bir seminer veriyoruz diyelim; seminere katılanların yoklamasını bu karekodla yapabiliriz. Hatta bu karekodla grup toplantısında salonda olanları ve olmayanları genel başkan görebilecek. Çünkü girerken karekod okutacaklar” ifadelerini kullandı.

ADAYLIKLAR İÇİN UYGULAMADAKİ EĞİTİMLERİ TAMAMLAMAK VE SERTİFİKALARI ALMAK GEREKECEK

Uygulamanın henüz tasarım aşamasında olan ‘eğitim’, ‘eşgüdüm’, ve ‘denetim’ olmak üzere üç önemli modülü olacağını belirten Özel, eğitim modülünü şöyle anlattı: “Mesela üyemiz gelecekte belediye meclis üyesi olmak istiyor. Belediye meclis üyesi adayları için hazırlanan eğitimleri bu uygulamadan alabiliyor. 4 ayrı kokarttaki dersleri tamamlaması ve sertifikalarını alması gerekiyor. Ya da mesela il başkanı olmak için üç sertifika gerekecek; toplam 17 ders. O sertifikaları toplamadan il başkan adayı olamayacak.”

‘SEÇİLENLERİ EĞİTMEK YERİNE EĞİTİLMİŞLER İÇİNDEN SEÇECEĞİZ’

Bir yıl içinde uygulamaya geçmesini öngördüklerini söylediği bu modül için Özel, “Biz artık seçilenleri eğitmek yerine eğitilmişler içinden seçeceğiz” dedi.

Eğitim modülündeki tüm eğitimlerin dijitalleştirildiğini, görselleştirildiğini ve uygulamaya entegre edildiğini belirten Özel, “Belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, devamında bütün üyeleri eğiteceğimiz kapsamlı bir modül olacak. Bütün örgütümüze ulaşacağız. Talep halinde yüz yüze eğitim de olacak. Ama uzaktan eğitime geçiş sürecini başlattık. Bütün dersler teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak dijitale de taşınacak” dedi.

‘YILMAZ HOCA AÇIK ÖĞRETİM’İ İCAT ETTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE PARTİ İÇİ EĞİTİM MODÜLÜNE ÇALIŞIYOR’

Eğitimlerin dijitalleşme sürecini Eskişehir’in önceki belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen’in koordine ettiğini belirten Özel, “Yılmaz Büyükerşen Açıköğretim’i icat ettiği gibi parti içi eğitimi de bu modüle taşıyor. Bir kez daha onun heyecanı içinde” ifadelerini kullandı.

Eğitim modülünün görselleştirme sürecinde Uğur Mumcu Vakfı’yla da iş birliği yapmayı planladıklarını, vakfın stüdyolarını kullanmak için görüşmelere başladıklarını da sözlerine ekledi.

EŞGÜDÜM MODÜLÜNDE BELEDİYELER İÇİN PROJE HAVUZU

Uygulamanın bir diğer modülü olan Eşgüdüm Modülüne ilişkin de bilgi veren Özel, bu modülde belediyelerin eşgüdümünü sağlayacak bölümler olacağını şu sözlerle anlattı:

“Bu modülde proje havuzu var. Hem fiziki proje havuzu var hem de soyut projelerin havuzu var. Diyelim ki bir belediyemizde bir kreş projesi çizilmiş ve çok beğenilmiş. Bunu tüm belediyelerimizde uygulayabileceğiz. Herhangi bir projemizi çizecek mimara ‘biz projeyi tüm belediyelerimizde kullanacağız’ diyeceğiz öncesinde. Sonra bir daha o projenin çizimine ödeme yapmayacağız, sadece projenin uygulaması için para ödeyeceğiz. Şimdi başarılı projeleri, belediyenin kendi çizdirdiği, yaptırdığı projeleri bu havuza koyuyoruz. Bir de daha soyut projeler var. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Kart projesi. Modüle bu ve benzer projelerin nasıl yapıldığı da yazıyor.”

BELEDİYELERİ DENETİMLERE HAZIRLANACAK, KÖTÜ KOKU GELİYORSA RAPORLANACAK

Özel, uygulamadaki Denetim Modülü’nün de belediyelerin denetlenmesine ilişkin tüm süreçlerde kullanılacağını ifade etti. CHP’nin kazandığı belediyelere destek verecek Yerel Yönetimler Birimi’nin çalışmalarına ve belediyelerin denetim mekanizmasına ilişkin bilgi veren Özel şunları ifade etti:

“Denetim mekanizmamızın içinde görevden ayrılmış ya da emekli olmuş 20’ye yakın Sayıştay personeli, 4-5 mülkiye müfettişi olacak. Ayrıca önceki dönem il, ilçe, belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış arkadaşlarımızdan oluşan bir danışma kurulu var. Yılmaz Büyükerşen’in başkanlığında bir kurul bu. Geçirecekleri rutin ve ani denetimlerle ilgili belediyelerimizi hazır etmek, eğitmek, onlara hukuki destek sağlamak ve denetim sırasında danışmanlık yapmak gibi görevleri olacak. Ayrıca bir yerden kötü koku geliyorsa da genel başkana rapor hazırlama sorumlulukları var.”