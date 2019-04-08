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  4. 08 Nisan 2019 18:48

CHP’den AKP’li Yavuz’a jet yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Partili Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında yaptığı "27 bin oy fark vardı" iddiasına, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ" yanıtıyla birlikte 1 Nisan gecesine ait rakamları açıkladı.

CHP’den AKP’li Yavuz’a jet yanıt
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Canan Kaftancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 31 Mart’ta İstanbul’da yapılan yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddilarına yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, sosyal medyadan verdiği yanıtta, “Birileri yalan söylemeye devam ediyor hâlâ” diyerek 1 Nisan’a ait YSK verilerini paylaştı.

Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 1 Nisan’da 24.057 olduğunu maddi hataların düzeltilmesinden sonra farkın 20.388’e düştüğünü belirtti.

Kaftancıoğlu güncel farkı da 15.227 olarak duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu, AK Partili Yavuz’a çağrı yaparak, “Fark 14 Bin küsüre indi diyen @aliihsanyavuz54 ‘a güncel YSK sayfasıyla cevap vermiş olalım. Söyledim bir kez daha hatırlatmış olayım. İl başkanlığı olarak kendi il başkanlığından alamadığı doğru verilere bizden ulaşabilir” dedi.

 

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