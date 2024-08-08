  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den bir miting kararı daha

CHP'den bir miting kararı daha

CHP'den bir miting kararı daha
Güncelleme:

Son olarak Giresun'da "fındık mitingi" yapan CHP şimdi de Gaziantep'te "fıstık mitingi" düzenlemeye hazırlanıyor.

Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için "eğitim mitingi", emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için "emekli mitingi", Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için "çay mitingi", hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ-Hayrabolu’da "buğday mitingi", Gebze’de “Geçinemiyoruz” sloganıyla düzenlenen "emek mitingi" ve fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için Giresun'da "fındık mitingi" düzenleyen CHP'nin sıradaki mitingi Antep'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için "fıstık mitingi"ne katılacak.

 

Etiketler CHP özgür özel fıstık mitingi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Orman yangınında Türk Bayrağı'nı böyle korudular Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı En komik sıcak hava balonları Kapadokya'da havalandı
Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk piyango Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk piyango MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor