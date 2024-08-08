CHP'den bir miting kararı daha

Son olarak Giresun'da "fındık mitingi" yapan CHP şimdi de Gaziantep'te "fıstık mitingi" düzenlemeye hazırlanıyor.

Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için "eğitim mitingi", emeklilerin sorunlarına dikkat çekmek için "emekli mitingi", Rize’de çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için "çay mitingi", hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek için Tekirdağ-Hayrabolu’da "buğday mitingi", Gebze’de “Geçinemiyoruz” sloganıyla düzenlenen "emek mitingi" ve fındık üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek için Giresun'da "fındık mitingi" düzenleyen CHP'nin sıradaki mitingi Antep'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için "fıstık mitingi"ne katılacak.