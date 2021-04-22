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CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu

Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle Rize'de çelenkli protesto yapıldı.

Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, sert tepkilere neden oldu. CHP Rize İl Başkanlığı, 23 Nisan'ın yasaklanmasını Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak protesto etti.

CHP Rize İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ve bayramımızı kutlamamız yasaklanmıştır. Durumu protesto etmek için Atatürk anıtına çelenk koyarak basın açıklaması yaptık." denildi.

Etiketler CHP rize çelenk
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