CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet Yürüyüşü’yle ilgili olarak söylediği, “Yargı sizi de bir yerlere davet ederse şaşırmayın” sözlerine cevap verdi.

“Huylu huyundan vazgeçmez. Erdoğan yine yargıya talimat vermeye başlıyor. Türkiye’deki butün bu adaletsiz sürecin sorumlusu Erdoğan’ın kendisidir” diyen Tezcan sözlerine şöyle devam etti: Adaleti ortadan kaldıran Erdoğan’dır. Talimatlı savcı ve hakimler soruşturmaları etkileyen talimatla insanları tutuklatan Erdoğan’ın kendisidir. İki gün önce aklına anayasanın 138. maddesi gelmiş bağımsız diyor. Bugün yeni talimat veriyor savcılara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin İstanbul yürüyüşüne tepki

Meclis’te adalet bırakmazsanız, yargıda adalet bırakmazsanız ana muhalefet partisi başkanı halkla birlikte adalet arar. Her şeye kilit vurabilirsiniz. Sokaklara pranga vuramazsınız. Sokaklarda 15 Temmuz darbesine karşı halk sokaklara inerken sizin zorba diktatörlüğünüz için inmedi.

O zaman sokaklar kutsaldı bugün sokaklar cehennem kapıları mı? Hayatı yaşanmaz hale getiren bir anlayışı bir kez daha adalet isteğinden rahatsız oldu. Adaletten, iktidarlarını adaletsizlik üzerine kuranlar korkar niye telaşa düştüğünü anlıyoruz.