CHP'den Erdoğan'a Adalet Yürüyüşü yanıtı: ''Peki sen kimlerle yürüdün?''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Yürüyüşü'nü kastederek "Kimlerle yan yanaydılar" diye sorduğunu belirtti. Ağbaba, Erdoğan'a sert yanıt verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından "Erdoğan, Adalet Yürüyüşü'nü kastederek 'kimlerle yan yanaydılar' demiş. Biz FETÖ'yle el ele kumpas kurduklarınla, Gezi'de öldürdüğün çocukların aileleriyle, Türkiye'nin yüz akı sanatçılarla, sporcularla, mağdur ettiğin kesimlerle yürüdük. Peki sen iktidarında kimlerle yürüdün?" notu ile videolu bir mesaj yayınladı.

Ağbaba'nın videodaki açıklaması şöyle:

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE MAĞDURLARLA YÜRÜDÜK"

“’Adalet Yürüyüşü’nde kol kola kiminle yürüdü?’ diye soruyor. Balyoz’da, Ergenekon davalarında, Askeri Casusluk davalarında kumpas kurduğun subaylarla, ihraç edilmiş generallerle yürüdük. Mağdur etmiş olduğun herkesle yürüdük.

Gezi’de öldürdüğün çocukların aileleriyle yürüdük, ‘Emri ben verdim’ demiştin. Türkiye’nin yüz akı sanatçılarıyla yürüdük. Türkiye’nin onuru sporcularla yürüdük. Ülkücülerle yürüdük, sosyalistlerle yürüdük, muhafazakarlarla yürüdük, sosyal demokratlarla yürüdük; bu ülkede mağdur olmuş sesi soluğu çıkmayan, baskıya karşı demokrasiyi savunan, tek adamlığa karşı çok partili demokrasiyi savunan insanlarla yürüdük. Onurlu insanlarla yürüdük, Adalet Yürüyüşü’nde mağdurlarla yürüdük.

"HIRSIZLARLA, NAMUSSUZLARLA YÜRÜMEDİK"

Bir de yürümediklerimiz var. Örneğin senin protokolde baş köşede oturduğun, Türkiye’yi satan Rıza Sarraf’la yürümedik, Zindaşti’yle yürümedik, beşli çete ile yürümedik, kadın servisi yapanlarla yürümedik, Aliye Uzun’la yürümedik. Türkiye’de milletin en kutsal değerlerine küfreden, Türkiye’yi adeta kan emici gibi sömüren müteahhitlerle, senin yandaşlarınla yürümedik. Milletin anasına küfredenlerle yürümedik, pudra şekeri çekenlerle yürümedik. Geçmişte para kutularıyla rüşvet alan sonra büyükelçi olan hırsızlarla yürümedik, Meclis’i bombalayanların kardeşleriyle yürümedik. Mehmet Aydın’la, Tosuncuk’la yürümedik. Hırsızlarla, namussuzlarla yürümedik. Bu memleketin değerlerini cebine atan, iç edenlerle, millete kötülük edenlerle asla yürümedik; bundan sonra da yürümeyeceğiz. Ekonomi çökmüş, işsiz sayısı 10 milyonu aşmış, 2 milyon 600 bin hane elektrik parasını ödeyemiyor; beyefendi ‘Bay Kemal’ diyor."

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