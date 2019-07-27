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  4. 27 Temmuz 2019 10:10

CHP'den Erdoğan'a Ecevit tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Ecevit'i hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, ''ABD'den emir alan asıl sizsiniz'' dedi.

CHP'den Erdoğan'a Ecevit tepkisi
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bülent Ecevit’i hedef alarak “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bizim dönemimizde asla emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Sizin geçminizde olanların Amerika’daki liderler karşısında nasıl el pençe divan durduğunu biz çok iyi biliriz” sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre Öztrak, “Sizin cibiliyetini sorduğunuz lider, Beşparmak Dağları’na Türk milliyetçiliğinin adına yazdıran liderdir. ‘Biz emir almadık’ diyorlar. ‘Bu can bu tende kaldıkça bu rahibi ABD’ye göndermem’ diyen biz miydik? Bir gecede Trump dedi, rahibi gönderdiler. Emir aldınız. ‘NASA çalışanını bırak’ dediler; bıraktınız. S-400’leri de ABD’den gelen emirle aktive etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

 
 

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