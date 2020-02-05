CHP'den Erdoğan'a ''İlker Başbuğ'' yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'la ilgili iktidardan yapılan açıklamalara cevap verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için Özel, "Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’yken FETÖ kumpasıyla tutuklanan, cezaevinde 2 yıl 2 ay (780 gün) yatan Genel Kurmay Başkanı…Haftalık olağan görüşmelerinde başbakan ile görüşüyordu eskiden, böyle bir demokrasimiz vardı. FETÖ konusunda herhalde Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok uyaran kişi o’dur. FETÖ’yle mücadele konusunda en son söz söylenecek asker kişilerden bir tanesi o’dur" ifadelerini kullandı.

"SİLAH ARKADAŞLARI 'SU UYUR, HULUSİ AKAR' DİYOR"

Özel, "Şimdi son Genelkurmay Başkanı, bundan önceki Genelkurmay Başkanı, rejim değişikliğiyle o gece üniformayı çıkarıp takım elbise kravatı telaşla takan partili genelkurmay başkanının silah arkadaşları diyor ki, su uyur, Hulusi Akar…Kim başta olursa olsun Hulusi Akar ilerler diyor. Öyle de oldu. FETÖ’cülerle birlikte yürüdü, büyüdü, büyüttü…Ama İlker Başbuğ, FETÖ’cülerin hedefi oldu. FETÖ, İlker Başbuğ’dan memnun olsa İlker Başbuğ’un başına bunlar gelir miydi…İlker Başbuğ’un dediklerini dinleseniz, sizin başınıza bu darbe gelir miydi?" diye konuştu.

"BİZ YİNE İLKER BAŞBUĞ'U SAVUNURUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlker Başbuğ'a dava açılması için talimat verdiğini ifade ettiği açıklamalara yanıt veren Özel,

"Ergenekon savcıları için koruma yasasını kim çıkardı? Zırhlı Mercedes yollamanı demiyoruz, onu yolladın. Ayrıca Ergenekon savcıları için meclisten koruma yasası çıkardılar. Adamlar kendilerine zırh aldılar aynı 12 Eylül darbecileri gibi. Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısını artırarak yüksek yargıya militan yargıçları atayıp da, orada yüksek yargıyı FETÖ’ye teslim eden kim. Bu kanunu kim değiştirdi kardeşim, biz karşı çıktık, bir cemaate emanet ediyorsunuz dedik. Ama bunların hepsini yapanlar utanmadan, sıkılmadan hedef saptırmaya çalışıyorlar. Sen yine aynı tarihi noktadasın. Burada söyleyelim. Sen İlker Başbuğ gibi, ve onun gibi nice mağdurlar varken, Balyoz’da 300 tane mağdur varken, Ergenekon’da varken…. Gencecik subaylara askeri casuslukta kişisel namuslarına fuhuş, askeri namuslarına casus lekesi sürülüp hepsi yalan çıkmışken, sırf İlker Başbuğ doğruyu söyledi diye 780 gün senden alacaklı olan Başbuğ’a dava açtırıyorsan, biz yine avukatız kardeşim. Cumhuriyet Halk Parti’liler, genel başkanımız, yine senin açacağın o davada İlker Başbuğ’u savunuruz. Siz yine FETÖ’cü savcıları savunduğunuz tarafta durun bakalım" şeklinde konuştu.

