CHP'den ''HDP ile ittifak yapılacak mı?'' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifak yapılacak mı?' şeklindeki bir soruya yanıt verdi. "Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyonun üzerinde aldığı oyla, Meclis'e milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz" diyen Özel, "Burada CHP'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var, yok gibi bir ihtimali, durumu yok" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı değerlendiren Özel, "Bugünlerde aslında ilk günlerde sağlık kapasitesi çok yıpranmamışken, çok dolmamışken sağlık çalışanlarının yorgunlukları daha az, motivasyonları daha yüksekken örnek ve ciddi bir toplumsal destek verilmişti. Toplumumuzun tüm kesimleri sağlık çalışanlarına destek vermek için yarış halindeydiler. Siyasetçilerin ağzından bal damlıyordu. Haklarının ödenemeyeceği ifade ediliyordu. Zaman ilerledi çok yoruldular ve çok yıprandılar. Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı bu destek vatandaşın nezdinde artarak büyük bir hayranlıkla ve minnetle sürerken ne olduysa oldu sağlık bürokrasisi ve özellikle siyaset, siyasi liderlerin bu konudaki tavırlarında başkalaşım ortaya çıkmaya başladı. Her gün yeni bir sağlık çalışanına şiddet vakasıyla irkiliyoruz" dedi.

"ÇOK DAHA ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

"Dün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananları da hepimiz sosyal medyadan korkarak ve bir sonraki adım ne olacak, o kapı açılırsa ne olacak, o kapının önünde neler oluyor kaygılarıyla izledik" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti ve bunun önlenememesini bazı uyarılarımızı hatırlayarak not etmekte fayda var. Pandemi sürecinde Türk Tabipleri Birliği'nin ilk açıklaması sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın oldu. Çünkü çok daha zor günler bizi bekliyor. Yoğun bakımlar ve hastaneler dolduğunda hekimlerin hasta seçmek durumunda kalacakları, tıbbi fayda açısından hangi hastaya daha çok yoğun bakım lazımsa bunu seçmek zorunda kalacakları bir süreçte hekime karşı şiddette caydırıcılığın önemine vurgu yapmışlar. Bunun büyük bir moral sağlayacağını söylemişlerdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda Türk Tabipleri Birliği'nin arzu ettiği kanun teklifinin birebir aynısını Meclis'e vermiştik. Çok sayıda siyasi parti olumlu görüş bildirmişti. Ardından Adalet ve Kalkınma Parti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da talebi doğrultusunda sağlıkta şiddet yasasını çıkaralım demişlerdi. Bir maddelik bir şey. Türk Tabipler Birliği'nin talebinden çok uzak, adeta dağa fare doğurtan ve istiyorlardı. Dostlar alışverişte görsün diye bir madde getirdiler. Olmaz, eksik dedik. Sağlık Bakanı'nın da memnuniyetsiz olduğunu, TTB'nin de beklentisini karşılamadığını söyledik ama dinletemedik."

"O günden bugüne yaşananlar gösteriyor ki TTB haklıymış ve talep haklıymış" diyen Özel, "Şiddet devam ediyor. Meclis açıldıktan sonra doğru bir düzenlemenin yapılması şarttır. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere bir çağrıda daha bulunuyoruz. Siyasiler burnunun dikine iş yapmamalıdır. Sendikaların, sağlık çalışanlarının istediği düzenlemeyi yapmalı. Caydırıcılığı mutlaka sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.



"HEDEF GÖSTEREN SÖYLEMLERİN ÇIKTIĞI AĞIZLAR KAPATILSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapatılmasına yönelik sözleriyle ilgili de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dünkü fiziksel şiddeti geçtiğimiz günlerde başlatıp kurumsal olarak sürdürdükleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin ve temsilcilerinin sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetten de bağımsız görmüyoruz. O hedef göstermelerde sağlık çalışanlarıyla, Türk Tabipler Birliği birbirinden ayrıymış gibi gösterip sanki TTB'yi dışarıdan birileri seçiyormuş gibi gösterip, TTB'yi terörize edenler bu ortaya çıkan tablodan mutlular mı bunu sormak lazım. Türkiye'deki bütün doktorlar Türk Tabipleri Birliği'ne ve tabip odalarına kayıtlılar. Bu doktorlar gidiyorlar oy kullanıyorlar. Böyle olunca TTB ayrı, sağlık çalışanları ayrı demek toplumdan gelen tepkiye mazeret üretmek demek. MHP'nin yaptığı psikolojik şiddeti bugünlerde yaşananlardan ayrı görmüyoruz. Elbette ne TTB kapatılsın ne herhangi bir siyasi parti kapatılsın. Çünkü buna kızan vatandaşlarımız bu kez sosyal medyada o siyasi partinin kapatılması gerektiğini söylüyor. Buna da gerek yok. Biz siyasi partilerin kapatılmasına da karşıyız. Ama artık bu hedef gösteren bu söylemlerin çıktığı ağızlar kapatılsın" diye konuştu.



HDP İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, 'CHP ile HDP ittifak yapacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bir tane ittifak yapıyor. İstanbul'da da gördünüz. O yaptığı ittifak Türkiye'de millet ittifakıydı. İstanbul'da İstanbul ittifakına dönüştü. İstanbul'un yıllardır talan edilmesinden, imar değişikliklerinden, rüşvet çarkından sıkılmış bütün İstanbullularla temiz yönetilen bir İstanbul için bir ittifak kuruldu. İstanbul'u İstanbul ittifakı kurtardı. Türkiye'yi de Türkiye ittifakı kurtaracak. Cumhuriyet Halk Partisi yapılan bütün anket sonuçlarına göre bakıldığında baraj sorunu olmayan iki partiden bir tanesi. İttifak barajı aşmak için gerekiyor. Burada CHP'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var, yok gibi bir ihtimali, durumu yok. Ancak CHP'nin ittifakı millet ittifakı. O ittifak ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyonun üzerinde aldığı oyla, Meclis'e milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz. Diğer siyasi partilerle ilişkilenmemizin dışında bir ilişkilenmemiz yok. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz, birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz."