CHP'den İnce'ye ''ince'' mesajı: ''Çağrısına olumlu yanıt veriyoruz!''

CHP'den, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "DEVA ve Gelecek Partisi ile ittifakı bozsun destek vereyim" çağrısına "İnce'nin çağrısına çok olumlu bir yanıt veriyoruz" yanıtı geldi.

Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce çarşamba günü katıldığı canlı yayında CHP'yi destekleyebileceğini belirterek Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'ndan çıkmasını şart koşmuştu. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemediğini de vurgulayan İnce şunları söylemişti:

"Yüzde 1 oyu bile olmayan Gelecek ve DEVA Partilerini kenara bırakın, kayıtsız destek vereceğim. Benim meselem memleket. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ittifaktan çıkarsa CHP'yi desteklerim. 3 tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeterli. O isimler Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmalı."

CHP'DEN YANIT GELDİ: 'BİRLEŞMELİYİZ' VURGUSU

İnce'nin bu açıklamalarını CHP yanıtsız bırakmadı, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında "Birlikte yol yürümeliyiz" mesajını verdi.

Özkoç İnce'nin çağrısına ilişkin şöyle konuştu:

"Biz kesinlikle sizinle yarışmıyoruz. Aslında sizin de bizimle beraber söyledikleriniz farklı şeyler değil. Bu sistem doğru bir sistem değil. O yüzden bu sisteme karşı birlikte güçlerimizi birleştirerek mücadele etmeliyiz. Biz kimin ne kadar oy aldığına bakmıyoruz. Bu güzel ülkede her çeşit görüşü temsil eden siyasi partileri farklı görüşleri temsil eden siyasi partilerin seçimlerde temsil edilmesinden yanayız."

Bu sözlerinin ardından "Yani İnce'ye olumlu bir yanıt veremiyorsunuz öyle mi?" sorusuna karşılık İnce şöyle devam etti:

"Hayır, çok olumlu bir yanıt veriyoruz. Diyoruz ki sizinle bizim istediğimiz şey cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine parlamenter sistemi getirmekse birlikte yol yürümeliyiz."