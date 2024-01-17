CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye geçti.

CHP’den geçen eylül ayında istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti’ye katıldı. Atay’a rozetini İYİ Parti lideri Akşener taktı. CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve Aydın milletvekilliği de yapan Atay, İYİ Parti'den Efeler Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.