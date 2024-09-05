CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay zirvesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek görüşme yapması planlanıyor. Bu buluşmada, Can Atalay ile ilgili ikinci olağanüstü toplantı başvurusunun ele alınması bekleniyor.

CHP heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de gerçekleşecek.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve milletvekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP, TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere ikinci kez Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştı.

CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan iki ayrı dilekçe ile 10 Eylül tarihinde Atalay için olağanüstü toplantı yapılması talep edildi. İkinci dilekçede ise Atalay hakkında verilen kararın uygulanmaması nedeniyle Meclis araştırması yapılması istendi.

Araştırma için verilen dilekçede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dair çağrıları hatırlatılarak, bu açıklamalar hukuk devletini zedeleyici olarak nitelendirildi. Olaylı Atalay oturumuna da atıf yapılan dilekçede, çözüm için toplanan Meclis’in vahim durumla karşılaştığı belirtildi. Yargı krizine işaret edilerek, krizin çözümü için çağrı yapılarak bu çözümlerin araştırılması için komisyon kurulması talep edildi.