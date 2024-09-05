  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay zirvesi

CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay zirvesi

CHP'den Numan Kurtulmuş'la Can Atalay zirvesi
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek görüşme yapması planlanıyor. Bu buluşmada, Can Atalay ile ilgili ikinci olağanüstü toplantı başvurusunun ele alınması bekleniyor.

CHP heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de gerçekleşecek.

Görüşmede Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve milletvekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı 2. olağanüstü toplanma başvurusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

 NE OLMUŞTU?

CHP, TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere ikinci kez Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştı.

CHP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan iki ayrı dilekçe ile 10 Eylül tarihinde Atalay için olağanüstü toplantı yapılması talep edildi. İkinci dilekçede ise Atalay hakkında verilen kararın uygulanmaması nedeniyle Meclis araştırması yapılması istendi.

Araştırma için verilen dilekçede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasına dair çağrıları hatırlatılarak, bu açıklamalar hukuk devletini zedeleyici olarak nitelendirildi. Olaylı Atalay oturumuna da atıf yapılan dilekçede, çözüm için toplanan Meclis’in vahim durumla karşılaştığı belirtildi. Yargı krizine işaret edilerek, krizin çözümü için çağrı yapılarak bu çözümlerin araştırılması için komisyon kurulması talep edildi.

Etiketler CHP numan kurtulmuş Can Atalay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'yi de Erdoğan'ı da sarsacak anket sonucu açıklandı AK Parti'yi de Erdoğan'ı da sarsacak anket sonucu açıklandı TOGG'un tedarikçisi konkordato ilan etti TOGG'un tedarikçisi konkordato ilan etti Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon ve büyüme tahminleri güncellendi Orta Vadeli Program açıklandı: Enflasyon ve büyüme tahminleri güncellendi Burcu Özberk'ten Mykonos'ta ''Türk güzeli neymiş bakın da görün'' pozları Burcu Özberk'ten Mykonos'ta ''Türk güzeli neymiş bakın da görün'' pozları 2027 yılına kadar yıllık Dolar kuru tahmini belli oldu 2027 yılına kadar yıllık Dolar kuru tahmini belli oldu Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia Trafikte şampiyon kadın milli boksöre tokatlı saldırı Trafikte şampiyon kadın milli boksöre tokatlı saldırı İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak düğün tarzıyla dillere düştü İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak düğün tarzıyla dillere düştü Acun Ilıcalı'nın nikahı sonrası Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken mesaj Acun Ilıcalı'nın nikahı sonrası Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken mesaj Bugün benzin almayın; yarın benzine indirim geliyor Bugün benzin almayın; yarın benzine indirim geliyor
Erdoğan'dan kılıçlı teğmen andı tepkisi: ''Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım'' Erdoğan'dan kılıçlı teğmen andı tepkisi: ''Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım'' Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu: İntihar mı, cinayet mi? Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu: İntihar mı, cinayet mi? MSB'den teğmenlerin ''Mustafa Kemal'' sloganına inceleme MSB'den teğmenlerin ''Mustafa Kemal'' sloganına inceleme Yağışlar geri geliyor: Pek çok ilimiz için sağanak yağış alarmı verildi Yağışlar geri geliyor: Pek çok ilimiz için sağanak yağış alarmı verildi Müge Anlı'da gözaltı... Bir üfürükçü, bir cinayet, bir taciz, bir istismar... Müge Anlı'da gözaltı... Bir üfürükçü, bir cinayet, bir taciz, bir istismar... Ünlü ekonomistten yeni OVP yorumu: ''Erken seçim geliyor'' Ünlü ekonomistten yeni OVP yorumu: ''Erken seçim geliyor'' Milyonlarca emekliye zam şoku: 2025 yılı zam tahmini belli oldu Milyonlarca emekliye zam şoku: 2025 yılı zam tahmini belli oldu Üç büyüklerin yabancı kontenjanında son durum: Beşiktaş sınırı aştı Üç büyüklerin yabancı kontenjanında son durum: Beşiktaş sınırı aştı ''Her şey dahil'' tatil kampanyalarının sonu geldi ''Her şey dahil'' tatil kampanyalarının sonu geldi Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı