CHP'li Akın'dan belediyeler için soru önergesi

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Belediye Gelirleri Kanunu’nun güncel olmamasından kaynaklanan sorunları Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Sorular şu şekilde;

‘‘Ülkemizde 2000’li yıllardan yerel yönetimler alanında önemli reform çalışmaları

yapılmış, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile

belediyelerin görev ve sorumluluk alanları genişletilmiştir. Ancak, bu değişiklikler sonrası belediyelerin gelir kaynaklarını arttırmaya yönelik düzenlemeler eksik kalmış, yerel yönetimlerin öz gelirlerini düzenleyecek reformlar yapılamamıştır. Nitekim, belediyelerin gelir kaynaklarını düzenleyen temel kanun olan Belediye Gelirleri Kanunu 1981 tarihli olup, o tarihten bu yana 30 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen, Belediye Gelirleri Kanunu’nda önemli bir değişiklik yapılmamıştır. Bu ise, belediyelerin gelir kaynaklarının özellikle de öz gelir kaynaklarının verimsiz ve yetersiz bir hale gelmesine neden olmuştur.

Bu bağlamda;

Belediyelerin gelirlerini düzenleyecek yeni bir çalışma var mıdır ?

6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin altındaki belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların miktarı ve dağıtım usulleri değişmiştir. Bu yasa zaten yetersiz olan belediye gelirlerini daha da azaltmış ve belediyeler görevlerini yerine getiremez hale gelmiştir. Anayasa’nın 127. Maddesine göre belediyelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır ifadesi bulunmaktadır. Belediyelerin görev ve kaynakları arasındaki bu orantısızlığı ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

Belediyelerin öz gelirlerini arttıracak bir çalışma var mıdır ?

Belediyelerin öz gelirleri iller bazında ne kadar tahakkuk etmiş ve bunları ne kadarı tahsil edilmiştir ?