CHP’li Başarır’dan, olay olacak Binali Yıldırım iddiası

CHP’li Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında, AKP’li Binali Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemde Paramount Otel’de kaldığını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV’de katıldığı bir programda çarpıcı iddialarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in üzerine çöküldüğünü iddia ettiği firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel ile ilgili konuşan Başarır, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın 2017 yılında söz konusu otelde kaldığını öne sürdü.

Başarır şöyle konuştu;

Binali Yıldırım ailesiyle birlikte kalıyor. O dönemin Başbakanı. Telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı, o da ‘Kendi cebimden 35 bin lira ödedim’ demişti.

Bu ülkenin başbakanından bahsediyoruz. Şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı.

Her tarafı yanlış. Kendisinin verebileceği bir para değil. Servetiyle ilgili büyük iddialar var. Oğluyla ilgili kendisiyle ilgili. Şu an milletvekili bunlar araştırılmalı. SBK’nın sahipliğini yaptığı bir otelde başbakan olarak kalması araştırılmalı.