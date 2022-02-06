CHP'li Bekaroğlu'ndan Fahrettin Altun'un paylaşımına tepki: ''Ne biçim insansın...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu gönderiyi alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kullandığı ifadelere CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesajı alıntılayarak, “Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…” dedi.

BEKAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Altun’un "virüs" göndermesine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun. Fahrettin Altun’a da yazıklar olsun" diye yazan Bekaroğlu, "Ne biçim insansın sen ki Cumhurbaşkanı’nın hastalığını böyle rezil bir siyasetin aracı haline getirebiliyorsun? CB’nin böyle adamları var ya başka rakibe ihtiyacı yok, bunlar işini görecekler" diye belirtti.

ALTUN YANIT VERDİ: HİÇ YAKIŞIYOR MU HOCAM

Bekaroğlu’nun bu mesajını alıntılayan Fahrettin Altun şunları söyledi:

“Yaşınız benden büyük. Hiç yakışıyor mu hocam? Bu nasıl üslup? Cumhurbaşkanımız bugüne kadar kaç kere İslam düşmanlığı virüsünden, yalan virüsünden, terörizm virüsünden bahsetti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yalandan, terörden, İslam düşmanlığından medet umanlar rahatsız olsun!”