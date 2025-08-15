CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’li önemli bir belediye başkanının daha CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.

CHP’de 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve 3 dönemdir Aydın’ı yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun dün CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Eski AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’den önemli bir belediye başkanının AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. İşte Savcı Sayan'ın o iddiası: -CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi.. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar.. -Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP’nin işi zor.. Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti. 6'sı CHP'den 2'si İYİ Parti'den istifa eden 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldıHaber