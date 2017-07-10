CHP'li Enis Berberoğlu'nun ilk sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti.Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kucakladı ve 'Sayın genel başkanım hoş geldiniz' dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu saat 10.50 sıralarında cezevine geldi. Sözcü gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nu cezaevinde başsavcı ve cezaevi müdürü karşıladı. Cezaevi yönetiminin misafiri olan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, yönetim odasında misafir edildi. Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine çay ve kahve verildi. Daha sonra ise Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Berberoğlu ile görüşmek için hazırlanan bölüme geçti. Berberoğlu, odaya girdiğinde ilk olarak Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı. CHP’li Berberoğlu, “Sayın genel başkanım hoş geldiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Adaletin mahkum edildiğini gördüm, adaletin hapse atıldığını gördüm. Hiçbir günahı olmayan insanların, terörle yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan insanların, haksız yere suçlanan insanların hapse atılması toplumun vicdanında derin yaralan açar. Enis bey bu örneklerden biridir. 'Adalet ağır yürür, az yürür ama mutlaka hedefine varır' diye bir ifade var. Biz de adaletin bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz."