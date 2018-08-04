CHP'li Gürsel Tekin: ''İstanbul'a talibim''

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP'li milletvekili Gürsel Tekin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için aday olduğunu açıkladı.

FOX TV'nin sorularını yanıtlayan Tekin "partim bana güvenirse, örgütüm destek olursa İstanbul'a aday olmak istiyorum" dedi.

"16-17 milyonluk bir şehri sadece 60 günlük bir seçime sıkıştırmak mümkün değildir" diyen Tekin, "son günlerde İstanbul'da yaşanan sorunlar, beni çok rahatsız etti. Son 1 hafta içerisinde 3 tane yıkım. İstanbul sahipsiz kaldı" dedi.