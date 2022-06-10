CHP'li Kaya'dan Erdoğan'ın mitingi hakkında olay olacak iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Van’da yapacağı mitinge öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlamak için baskı yapıldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Van’da yapacağı mitinge öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlamak için baskı yapıldığı iddia edildi. AKP il ve ilçe başkanları okulları gezerek liste dağıttı.

Ernis Köy Enstitüsü ziyareti için CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Muğla Milletvekili Suat Özcan Van'a gitti. Kaya ve Özcan Eğitim Sen Van Şube Eşbaşkanı Murat Atabay’dan da konu hakkında bilgi aldı.

Kaya konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: