CHP'li Koç'tan Erdoğan'a seçim yanıtı

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin tekrarlanması durumunda kazanacaklarına ilişkin açıklamasına, Twitter hesabından yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarına CHP'den tepki geldi.

Erdoğan'ın seçimin tekrarlanması durumunda partisinin seçimi kazanacağını ileri sürmesini tiye alan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, "5 sene sonra yenilenecek. Çalışırsanız belki olur" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Koç, "AKP Gn.Başk. İstanbul’da seçim yenilenirse biz kazanırız demiş. 5 sene sonra yenilenecek. Çalışırsanız belki olur. #YSKiptaledemez . Seçim hukuku,YSK İÇTİHATLERİ ,açık ve net. Taleplere ve iktidarın ihtiyaçlarına göre; HUKUK İHDAS EDİLEMEZ" dedi.