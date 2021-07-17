CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın Trabzon Akçaabat Şehitlik Tepesi’ndeki kabrini ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil Haydar Baş’ın kabri başında dua etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP milletvekilleri Baş’ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

“O Türkiye için bir değerdi”

“Haydar hocanın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili konuşmaları büyük ilgimizi çekiyordu. Haydar hocanın ve O’na gönül verenlerin büyük salonlarda Atatürk'ü anlatırken o coşkuyu birlikte yaşamaları bizim için önemliydi” diyen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Allah rahmet eylesin, devletimiz- milletimiz için önemli bir şahsiyetti. Bu değerlere önem vermek lazım, bu insanları unutmamak lazım. O Türkiye için bir değerdi. Allah rahmet eylesin. Beklenmeyen bir ölümdü. Ben buradan bütün sevenlerine, dostlarına, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Asla korkmadı, çekinmedi..”

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise, “Prof. Haydar Baş’ın Atatürkçü, çağdaş dünyaya bakışını, toplumun değişim sürecindeki siyasal düşüncelerini yakından takip ediyordum. O, toplumun çeşitli kesitlerinde yurtsever kimliğini açık açık ifade edebilen, yüreklice topluma sunabilen, asla korkmayan, hiçbir şekilde çekinmeden yani gizlenerek, riyakârlık yaparak topluma yaklaşan bazı siyasal anlayışların karşısındaki duruşu ile samimiyetiyle bildiğimiz değerli biriydi” dedi.

“İnsanlığın düşmanı kapitalizme karşı bir duruşu vardı”

“Ekonomide çok farklı görüşleri vardı. İnsanlığın düşmanı olan kapitalist sisteme karşı bir duruşu vardı” ifadelerini de kullanan Nihat Yeşil şöyle devam etti: “Toplumsal mücadelenin içinde bu topluma sunduğu sevgiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu çok yaygın bir şekilde her platformda dile getiriyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten kimsenin beklemediği bir ölüm oldu. Hocamızın toplumsal mücadeledeki direncini bilenler bu hastalığı yeneceğini düşünüyordu ama Cenab-ı Allah'ın takdiri böyleymiş. Öncelikle ailesine, sevenlere, ülkemize başsağlığı diliyorum. Burada denize nazır bakıyor. İnşallah o sevgiyi, dostluğu hep bu tepelerde tekrar insanlarımıza, toplumumuza yaymasını temenni ediyorum.”