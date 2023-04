CHP'li Özel: Kurban Bayramı'nda 15 bin lira her emeklinin hesabında

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde emekli bayram ikramiyesinin 8 bin 500 TL olacağını açıkladı. Özel, ''Ramazan'dan hakkınız 8 bin 500, Kurban Bayramı hakkınız 8 bin 500; toplamda 17 bin lira. 2 bin lirasını bunlar şimdi yatıracak. 15 bin lira bu Kurban Bayramı'nda her emeklinin hesabında'' diye konuştu.

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, her bayramda emekliye 8 bin 500 lira ikramiye vereceklerini söyledi. Özel, bu hikayenin 7 Haziran 2015 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle başladığını belirterek, "Veremez' dediler, 'Yapamaz' dediler. 1 Kasım 2015'e giderken söylemi yumuşattılar. 'Biz de verebiliriz' dediler ve seçimden sonra verdikleri sözü unuttular ve bir asgari ücret ya da bir emekli maaşı yerine 1000 lira yaptılar. Nihayet geçen gün de bunu 2 bin lira yaptılar. Bütün emekliler biliyor ki; Bay Kemal sayesinde. Ama bilsinler ki gelecek bayramdan itibaren her bayram bir asgari ücret; 8 bin 500 lira her emekliye verilecek. Ama madem sözü bugünden verdik. Ramazan’dan hakkınız 8 bin 500, Kurban Bayramı hakkınız 8 bin 500; toplamda 17 bin lira. 2 bin lirasını bunlar şimdi yatıracak. 15 bin lira bu Kurban Bayramı'nda her emeklinin hesabında. Devam eden her bayram bir asgari ücret" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Özel, CHP olarak muhalefetteyken söylediklerinin bir kısmını iktidara yaptırdıklarını; iktidar olunca da hepsini hayata geçireceklerini ifade ederek, "Gelecek Kurban Bayramı'nda her emeklinin 15 bin lira alacak olmasına birileri kaynak tartışması açmaya kalkışıyor. Kur Korumalı Mevduat ile sadece bütçeden 200 milyar lirayı fakirin cebinden zenginin cebine koyan sensin. Bırak biraz da biz emeklinin cebine koyalım. 22 yıldır süründürdüğünüz emekliye sahip çıkıyoruz. 'Yapamazlar, yapamazlar' diyorlar. Bal gibi yaparız, inadına yaparız. Senin yakınların bile o 15 bin lirayı aldığında 'Allah razı olsun, hakkımızı verdiler' diyecek. Bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da bu hakkı elde ettilerse bunu Kemal Bey sayesinde, bunu Millet İttifakı sayesinde, Meral Hanım sayesinde, ittifakın diğer liderleri sayesinde elde ettiklerini; 'Ben seçimi kaybedeceğimi bilsem bunu yapmam' diyen birinin ankette seçimi kaybettiğini görünce bunu yaptığını bir kez daha bütün topluma hatırlatıyoruz" diye konuştu.

'10 İLDE ANLAŞMA SAĞLANDI'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, 'CHP ve İYİ Parti 10 ilde fermuar modeliyle anlaştı' iddialarıyla ilgili, "Bu kuvvetler ayrılığı gereği, yasamanın değil, yürütmenin işi olduğu için bizim genel merkezin cevaplaması gereken bir konu ama çabalar sonuç verdi, 10 ilde bunu yaptık. Bu rakamın listeler verilene kadar daha yukarıya çıkmasını hepimiz bekliyoruz. Bu arttıkça Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu garantilemesi daha da artmış olacak. O konuda ciddi bir kararlılığımız var" dedi.

DHA