CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık adaylığı açıklaması

"Değişim" tartışmalarının sürdüğü CHP'de adı genel başkan adayları arasında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa ederek genel başkanlık için Anadolu turuna çıkacağı iddialarına yanıt verdi.

Seçim sonrası kongre süreci başlayan CHP’de liderlik değişiminin yanı sıra program ve tüzük değişikliği de konuşuluyor. Adı genel başkan adaylığı için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, değişim konusunun kişiye, kişilere, tüzüğe, programa değil hepsini birden kapsayacak bir büyük anlayış ve sürece dahil olarak tarif edilmesini doğru bulduğunu söyledi. Özel yeni bir örgüt mimarisine, yeni nesil bir yönetime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Seçim sonrası “değişim” çağrılarının yapıldığı CHP’de bir tarafta liderlik için adaylar diğer tarafta program ve tüzük değişikliği tartışılıyor. Adı genel başkanlık için geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in istifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddia edildi. Meclis’te bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Özel, istifa edeceği yönünde haberlerin doğru olmadığını söyledi, bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.

Genel başkan adaylığı ile ilgili sorulara daha önce “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” yönünde açıklamalarını hatırlatarak yanıt veren Özel aynı noktada olduğunu kaydetti. Birileri söylüyor diye istifa edip Anadolu turuna çıkma gibi bir durum olmadığını ifade eden Özel, “Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye’ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Grup Başkanı seçildiğini hatırlatan Özel, “Aramızda bir gerilim, çatışma alanı yok. Hem MYK hem genel başkan hem de grup arasındaki uyumu gayet iyi sağlıyoruz. Genel başkandan bana bu konuyla ilgili bir şey söylenmedi. Böyle bir şey söyleyeceğini de beklemiyorum. Bizim grup başkanlığını yapışla ilgili yarattığımız herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Kurultayın yerel seçimlerden önce yapılması gerektiği görüşünü tekrarlayan Özel, partinin kurultay yapmadan yerel seçimlere gitmesinin seçmenin içinde bulunduğu ruh hali düşünüldüğünde sağlıklı olmayacağını söyledi.

“Değişim isteği seçmende var, örgütte yok” yönünde değerlendirmeleri reddeden Özel, “Örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı örgüte hakaret. Bunu kabul etmek örgütü küçümsemek olur. Dışarıda başka bir tansiyon var, örgütümüz bunu hissetmiyorsa kabul etmem. O nedenle seçmen, bize gönül verenler neyi söylüyorsa bunu örgüt de, biz de duyuyoruz. Hepimizin duyması lazım” dedi.

'MEVCUT METİNLERİ SADELEŞTİRMEK YETMEZ'

Dikkatli şekilde süreci takip ettiğini kaydeden Özel tartışmayı kişi ya da kişilere indirgememek gerektiğini söyledi, genel merkezin başlattığı tüzük ve program değişikliği çalışmalarını değerlendirdi. Özel, “Sadece genel başkanı, MYK’yı tartışarak yapmamak lazım. Ama meseleyi sadece tüzüğe de indirgememek lazım. Biz tüzük çalışıyoruz, çok güzel olacak! Mevcut tüzüğün nasıl uygulandığını da konuşmak lazım” dedi.

Özel parti programının yenilenmesiyle ilgili çalışmayla ilgili de, “Program meselesine biraz daha kapsamlı bakmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, dünyanın içinde bulunduğu konjonktürü, çağın gereklerini gören bir çalışma olmalı. Yeni sözlerin, duruşun, ihtiyaçların daha net ifade edildiği ve partinin kiminle iletişim kurduğunu bilen bir programa ihtiyaç var. Partinin köklerini, tarihini, sorumluluklarını inkar etmeyen ama yeni kuşak seçmenle de sağlıklı ve etkili iletişim kurabilen metinler çıkarmak lazım. Mevcut metinleri sadeleştirmek, bunun üzerine görüş toplamak yerine daha interaktif, gençlerle, kadınlarla, örgütlerle, parti dışı siyasetle de konuşan, ama kendisini de doğru tarif eden bir programa ihtiyaç var. Dünyaya örnek olacak bir değişim dönüşüm için iddialı olmak da gerekiyor. Ama bunun için de dünyayla da etkileşim kurabiliyor olmak lazım. Bu tip hazırlıkları önemsiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ NESİL YÖNETİME İHTİYAÇ VAR'

CHP Grup Başkanı Özel parti örgütü yapılanmasında da köklü değişiklik gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Örgüt yapısı açısından yükselen bazı milliyetçi sağ akımlara benzeyen, korku siyaseti, tehdit üzerine kampanya kuran, bir yandan Orban’a, Putin’e benzemekten Trump’ın yaptığı işlere öykünmekten geri durmayan bir siyasetle rekabet ederken bunlardan farklılaşmak lazım. Liderin güçlü olduğu, bütün genel başkan yardımcılarının da lider tarafından atandığı bir anlayıştan, örgütün ve tüm seçilmişlerin kendi ağırlığını bildiği ve tüm kademelerde yönetime müdahil olabildikleri bir süreci tarif ettiğimiz yeni bir örgüt mimarisine, yeni nesil bir yönetime ihtiyaç var. Yönetişim meselesi ile ilgili mesafeler kaydedilmişken rakiplerimizin güçlü liderlik üzerine muhafaza ettikleri hantal örgüt ve örgütlenme yapılarını tekrar edemeyiz. O nedenle bir çalışma yapmak lazım. Bunun çok kapsamlı çok çağdaş ve çok etkileşimli modellerle yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tip arayışların çabaların içinde de olacağız.”

Daha bütünlüklü bir değişim tartışması yapılması gerektiğine dikkat çeken Özel, “Değişim meselesini kişiye, kişilere, tüzüğe, programa değil hepsini birden kapsayacak bir büyük anlayış ve sürece dahil olarak tarif edilmesini doğru buluyorum. O zaman “genel başkana haksızlık mı yapılıyor, genel başkan eski çalışma arkadaşlarına haksızlık mı yapıyor ya da sadece tüzük değiştirerek bu işler olacak mı” gibi eleştirilerin hepsini göğüsleyen karşılayan ve aşabilecek bir büyük mesele tarif ediyoruz” dedi.