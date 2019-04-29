CHP'li Özkoç: ''İstanbul oalyını kapatıp...''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yerel seçimlerin sona erdiğini, belediye başkanlarının mazbatalarını aldığını, görevlerinin başına geçtiğini, millete hizmet etmek istediğini söyledi.

Seçimlerin geride kaldığını ifade eden Özkoç, seçimlerle ilgili her gün bir şey söyleyerek ortamı germenin, seçimler üzerinde politika yürütmenin ülkeye yarar sağlamadığını vurguladı.

İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin'de belediye başkanlarının görevlerinin başında hizmet etmek istediğini dile getiren Özkoç, belediye meclislerince hizmet etmelerinin önünün kesildiğini savundu.

Demokrasilerde seçim sonuçlarına sabır, anlayış göstermek gerektiğini belirten Özkoç, "Ortamı daha da kızıştırarak, 'Seçimleri kaybettik ama acısını sizden çıkartırız.' demek, 82 milyonun şehidi olan bir şehit cenazesinde ana muhalefet liderine linç kampanyası yürütülmesi, bunda emniyet ve jandarmanın gerekli önlemleri almaması, İçişleri Bakanı'nın linç kampanyasını bilinçli ve istekli olarak kendisinin provoke etmesi, mağduru suçlu ilan etmesi tahammül edilir değildir." diye konuştu.

"Bu defteri bu süreç kapanana kadar kapatmıyoruz"

Çubuk'ta vahim bir olay yaşadıklarına değinen Özkoç, bu olayla ilgili bir komisyon kurduklarını anımsattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cenazeye geleceğini haber vermediğinin söylendiğini, bunun aksini kanıtladıklarını anlatan Özkoç, "sopa, taş yoktur" söylemlerine yönelik ise sopa, taş, kaya parçası atanları tespit ettikleri 6 dakikalık video hazırladıklarını söyledi.

Engin Özkoç, "Ölüm tehdidi yok." denildiğini ancak, "Öldürün, vurun, evi yakın" diyenlerin görüntülerini verdiklerini vurgulayarak, "Bir linç girişimi daha farklı nasıl olur? Birine yumruk atacaksın, tekme atacaksın, 'girdiği evi yakın' diyeceksin, emniyet tedbiri almayacaksın. Bu nasıl bir olaydır? Nasıl kendimizi güvencede hissedeceğiz? Ana muhalefet liderine bu yapılıyorsa, sıradan bir insan bu ülkede kendisini nasıl güvende hissedip, sokakta dolaşıp, fikrini nasıl açıkça söyleyecek?" diye sordu.

"Bu defteri bu süreç kapanana kadar kapatmıyoruz." diyen Özkoç, yasaların bir an önce uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

Özkoç, jandarmanın görevini yapmadığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 550 güvenlik görevlisi, 20 jandarma istihbarat görevlisi olduğunu söylediğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Bir şehit cenazesinde 20 jandarma istihbarat görevlisi ne yaptı? Herkesin anladığı gerginliği onlar anlamadı mı?İşler kötüye gidiyor, taşlar, sopalar var, insanlar yakmaktan, öldürmekten bahsediyor, üstlerine diyemediler mi? Eğer öyleyse vahim ama eğer söyleyip amirleri 'gereğini yapmayın' dediyse bu ondan da vahim." dedi.

"İşleri güçleri CHP"

Türkiye'nin gündeminin bu olup olmadığını soran Özkoç, şunları söyledi:

"Bir işsizlik, yoksulluk yok mu? Dolar alıp başını gitmiyor mu? İnsanlar soğana muhtaç değil mi? Bununla ilgili ne zaman çalışmaya başlayacağız? Kamp yapıyorlar, işleri güçleri CHP. Bırakın artık CHP'yi. Yıllardan beri ülkeyi yönetiyorsunuz. Meclise gelin, size yardımcı olalım. Ekonomik çıkmazdan Türkiye'yi kurtaralım. Hala bize 'Şunlarla, bunlarla beraber oldunuz' diyorlar. Kimseyle beraber olmadık, milletle beraber olduk. Demokrasi, özgürlük, barıştan, doğru yönetilmekten yana talebi olanlarla beraber olduk. Kucaklaştık başarılı olduk, bunu siz de deneyin. Doğru işler yaparsanız milletimiz size de oy verir."

TBMM'nin yarın çalışmalarına tekrar başlayacağını belirten Özkoç, 3 grup başkanvekili olarak Türkiye'yi dünyada itibarsızlaştıracak Çubuk'taki vahim olayla ilgili araştırma önergesi vereceklerini kaydetti. Özkoç, "Üzüldük, olmaması gerekirdi." diyenlerin, söylemlerinde samimi ve içtense bu önergeyi kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

"Onlar isteyince vatansever"

Özkoç, İstanbul seçimi konusunu kapatıp yollarına devam etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Artık bu iş bitmeli, Türkiye kendi gerçek gündemine dönmeli. Millet, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesini CHP'li Ekrem İmamoğlu kazanmıştır' demiş, YSK oy oranlarını açıklayarak bunu ispat etmiş, mazbatasını vererek görevine davet etmiştir. Bundan sonra yapılacaklar; ekonomiyi daha gerecek, toplumu karşı karşıya getirecek, ayrıştıracak, ne ekonomiye ne ülkeye yararı olacak girişimlerdir." dedi.

MHP'nin Türkiye ittifakına itirazı olup olmadığı sorusuna Özkoç, "MHP'nin başta büyükşehirler olmak üzere CHP'nin kazanmasından içten içe sevinç içinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ibaresini İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaldıran AKP, onunla birlikte olan MHP. Göreve gelir gelmez belediye başkanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini oraya koydular. Buna seviniyordur diye düşünüyorum. Bazıları içinden, 'Ben de mi oyumu verseydim' diye düşünüyordur. Kendilerini ifade ediş biçimleriyle iç dünyalarının farklı olduğunu düşünüyorum." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'yi bir siyasi parti seçmeninden oy istediği için terörist parti olarak adlandırdığını ifade eden Özkoç, bir televizyon kanalında Binali Yıldırım'a, "HDP seçmeninden oy istiyor musunuz?" diye sorulduğunu, Yıldırım'ın, "Onlar aday çıkarmadılar onların oyuna talibim." cevabı verdiğini söyledi. Özkoç, "Onlar isteyince vatansever, biz isteyince vatan haini olacağımız bir kıyaslamayı dünya tarihinde hiçkimse görmemiştir. Onların bu yaklaşımı ciddiyetten uzaktır." dedi.