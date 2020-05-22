CHP'li Öztrak: ''Camilerden dombra çalınırken neredeydiler?''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'de cami minarelerinin hoparlöründen müzik çalınması olaylarının ülkeyi karıştırmaya yönelik provokasyonlar olduğunu söyledi. Öztrak, bazı bakanların ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlarla 'konuyu köpürtme yarışına' girdiklerini vurguladı.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantıısnda CHP İzmir İl Başkanı'nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak

"Yine dün İzmir’de yeni bir dizi ajitasyonla karşılaştık. İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. İl Başkanımız cami hoparlöründen müzik çaldırılmasının sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Sarayın bakanları ise sosyal medyada bunu köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı. Beyefendi siz provokasyonu köpürtme makamı değil, itidal makamısın" dedi.

'SON DERECE TEHLİKELİ BİR OYUN'

Öztrak, cami minarelerinden müzik çalınmasını ülkeyi karıştırmaya yönelik provokasyonlar olarak niteleyerek "Her gün deli saçması suni krizlerle, komplo senaryolarıyla milletin gerçek sorunları karartılmaya çalışılıyor" dedi.

Öztrak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Açık konuşayım. Bu olay, ilk değildir. Daha önce de Ağrı’da cami minarelerinden sarayın seçim müziği dombra çalınmıştır. O zaman bu Bakanlar, bu Meclis Başkanı neredeydi? Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset, son derece tehlikeli bir oyundur. Kabataş yalanı üzerinden milleti kışkırtmaya çalışanlar unutulmamıştır. Geçmişte benzer kışkırtmalar sonucunda yaşadığımız acı olayların izi, bu milletin vicdanında kanayan bir yaradır. Yalanı doğru gibi anlatan gerçek ötesi popülist siyasetten medet umanların, siyaseten beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ülkemiz trol aklıyla değil, devlet aklıyla yönetilmelidir. Her gün deli saçması suni krizlerle, komplo senaryolarıyla milletin gerçek sorunları karartılmaya çalışılıyor."

'EREN'E ÖZÜR BORÇLARI VAR'

CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan olaya dair de konuşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"CHP'ye hakaret etmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Eren Yıldırım'ın Vefa Destek Grupları'na saldırdığını söylüyor, hedef gösteriyor. Gencecik bir insanı talimatla hukuksuz bir şekilde tutuklattırıyor. Milletimiz kutuplaştırılmak isteniyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kaymakamın koruması olduğu söylenen şahıs bunlar nereye gidiyor diye soran gençlik kolu başkanımıza silah çekmiş, tehdit etmiş. Bu memlekette soru soran halka kaymakam korumaları silah çekecekse vay bu memleketin haline... Bu görüntülerden sonra yalanlarıyla ortalığı karıştıranların milletimizden özür dilemesi gerekiyor, Eren'e bir özür borçları var."

'DAMAT BAKAN FARKINDA DEĞİL'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" sözlerine "72 yılda 57 hükümetin yaptığı ithalatın beş katını 17 yılda siz ve sizin hükümetleriniz gerçekleştirdi" diyerek yanıt verdi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Hazine ve Maliye Bakanı damadınız, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan ithalatın yüzde 83’ünün son 17 yılda sizin döneminizde yapıldığının herhalde farkında değil" dedi.

Öztrak konuya ilişkin şunları söyledi:

"Damadınız da çıktı, 'Birileri bir dönem Türkiye’yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı' diyerek zülfü yâre dokunuverdi. Sayın Erdoğan size tavsiyemiz, sizde nasılsa sosyete damat çok, kuru sıkıcıyı gönderin yerine epeydir reklamını yaptığınız havacıyı getirin. Belki birkaç gün daha idare edebilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı damadınız, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan ithalatın yüzde 83’ünün son 17 yılda sizin döneminizde yapıldığının herhalde farkında değil. 72 yılda 57 hükümetin yaptığı ithalatın beş katını 17 yılda siz ve sizin hükümetleriniz gerçekleştirdi"

'SAMANI BİLE İTHAL EDEN ÜLKE HALİNE GELDİK'

Öztrak, iktidarın önceki 57 hükümetin verdiği dış ticaret açığının dört katını 17 yılda verdiğini ifade ederek "Devri hükümetlerinizde samanı bile ithal eden ülke haline geldik. İthal samanla ithal hayvanı besledik buna da üretim dedik. Biz, 'İthalatı bırak üreticiye, çiftçiye, üretime bak' diye bağırdık. Tarım Bakanınız da çıktı 'Paramız var ki ithalat yapabiliyoruz' diyerek övündü. Ama şimdi ne oldu? Tulumbada su bitti. Paralar suyunu çekti. Para bitince de 800 ürünün ithalat vergisini artırma kararı aldınız. Üretimi hatırladınız. Sizi çok uyardık Sayın Erdoğan, 'Sorumluluklarınızdan kaçabilirsiniz, ancak bunun sonuçlarından kaçamazsınız' dedik" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından sonra ortaya yeni fırsatlar çıkacağını ancak hükümetin mevcut yönetim anlayışı nedeniyle bu fırsatları kaçıracağını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"İthalat vergilerini artırırken, ilgili sektörlerle istişare ettiniz mi? Ekonomik Sosyal Konseyi topladığınızı görmedik. Hayır. Pek çok sektörde kullanılan ara malı ve girdilerin maliyetini durduk yere artırdınız. Zaten darbe yemiş sanayicilerimizin rekabet gücüne, bir darbe de böyle vuruyorsunuz. Önünü, arkasını düşünmeden kararlar alıyorsunuz, birkaç gün geçince de ricat ediyorsunuz. Evet! Korona krizinden sonra dünyada ortaya yeni fırsatlar çıkacak, çıkıyor. Ama bu yönetim anlayışıyla siz geçmiştekileri nasıl kaçırdıysanız, bu fırsatları da maalesef kaçıracaksınız."

Öztrak'ın açıklamasının devamında şunları söyledi:

BDDK'DAN BANKALARA İŞLEM YASAĞI

5 maskeyi bile milletimize bedava dağıtamadılar. Operasyon çekmekle itham ettikleri başkentlerden para bulmak için fır dönüyorlar. Padişah yasağı 3 gün sürermiş, bunların işleri de böyle yürüyor. 3 gün geçmeden işlem yasağı koydukları bankalardan yasağı kaldırdılar. Ama ne oldu? Bu bankalardan bazıları artık size güven olmaz dedi ve TL ile işlem yapmamaya karar aldı.

KATARLA SWAP ANLAŞMASI

Kağıt üstünde dolar, ama kasadaki Katar riyali. Yani doğan görünümlü şahin. Aslında şahin bile değil serçe. Katar ile 15 milyar dolarlık ticaret yapıyor muyuz? Hayır. Ticaret işin bahanesi. Riyalleri, Merkez Bankası bilançosunu makyajlamak için kullanıyoruz. Yani yine pansuman tedavisi.