CHP'li Öztrak: Ne kadar gizleseler de vatandaş gerçek enflasyonu biliyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 yılının ilk enflasyon verileri üzerine, “Ocak ayında yıllık enflasyon; EN-AG’a göre yüzde 121, İTO’ya göre yüzde 80, TÜİK’in makyajlanmış rakamlarına göre ise yüzde 58. Ne kadar gizleseler de vatandaş gerçek enflasyonu biliyor, notlarını veriyor” dedi.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Öztrak, "Ocak ayında yıllık enflasyon; EN-AG’a göre yüzde 121, İTO’ya göre yüzde 80, TÜİK’in makyajlanmış rakamlarına göre ise yüzde 58. Ne kadar gizleseler de vatandaş gerçek enflasyonu biliyor, notlarını veriyor” dedi.

Öztrak’ın açıklamaları şöyle:

“2021 Eylülünde saçmaladılar; 2022 Ocak'ta aylık enflasyon yüzde 11’in üzerine çıktı, pahalılık azdı. Bu yıl enflasyon yüzde 6,65 oldu diye bayram ediyorlar. Oysa bu, geçen yıl hariç serideki en yüksek Ocak ayı enflasyonunun 3 katı. Baz etkisi gizlese de enflasyon milletimizi eziyor.

“VATANDAŞ GERÇEK ENFLASYONU BİLİYOR”

Ocak ayında yıllık enflasyon; EN-AG’a göre yüzde 121, İTO’ya göre yüzde 80, TÜİK’in makyajlanmış rakamlarına göre ise yüzde 58. Ne kadar gizleseler de vatandaş gerçek enflasyonu biliyor, notlarını veriyor.

Erdoğan, ‘Faizi yüzde 9’a düşürdük. Alansa benim alanım ekonomi… Neticesi ortada’ dedi. Evet, gerçekten de ortada… Türkiye hala dünyada en yüksek tüketici enflasyonuna sahip 6, en yüksek üretici enflasyonuna sahip 3 ülkeden biri. Rakiplerimiz ise Surinam, Sudan, Zimbabve… Son bir yılda; pirinç yüzde 108, dana eti yüzde 93, süt yüzde 88, peynir - tereyağı yüzde 81, ekmek yüzde 66 zam görmüş. Bu da TÜİK marketlerinde… Su ve doğalgaz faturaları ise yüzde 100’ün üzerinde artmış.

Hayat pahalılığı vatandaşı eziyor, Nebati Bakan ‘Zorlu dönem geride kaldı, önümüzdeki aylar çok daha iyi olacak’ diyor. Anlaşılan aylar önce yattığı uykudan kendisi hala uyanamamış. Milletin kâbusu devam ediyor.”