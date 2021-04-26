CHP'li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
CHP'li Selin Sayek Böke, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür izolasyondaydım. Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.
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