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CHP'li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP'li Selin Sayek Böke, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür izolasyondaydım. Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Etiketler Selin Sayek Böke chp koronavirüs
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