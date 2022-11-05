CHP’li vekilden TÜİK yetkilileri hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TÜİK yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, enflasyon oranını düşük açıklayarak vatandaşların mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, 2022 Ekim ayı enflasyon oranının, TÜİK tarafından 3 Kasım’da açıklandığını hatırlatan Tanal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri ile TÜİK’in verilerinin örtüşmediğine dikkat çekti. Tanal, suç duyurusu dilekçesinde, Ekim ayı enflasyonunu yıllık bazda İTO yüzde 108.77, ENAG yüzde 185.34 olarak açıklarken, TÜİK’in söz konusu enflasyon oranını yüzde 85.51 olarak duyurmasının, kamuoyu nezdinde soru işaretlerini arttırdığını kaydetti.

"VERİLER GÜVENİLİR DEĞİL"

TÜİK’in enflasyon verilerinin güvenilir olmadığı, siyasi müdahalelerle enflasyon verilerinin şekillendiği, gerçek enflasyon rakamlarının gizlendiği iddiasının, Türkiye kamuoyunda uzunca süredir tartışıldığına dilekçesinde işaret eden Tanal, enflasyonun Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması, uluslararası alanda istediği noktaya gelmesi ve refah toplumuna dönüşmesi konularında karşılaştığı engeller arasında ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Dilekçede, yüksek enflasyonun makro dengelerden, aile içi ilişkilere kadar olan pek çok alanda ekonomik, sosyal ve psikolojik olumsuz etkileri bulunduğunu belirten Tanal, “Bu kadar geniş bir alanda etki göstermesi nedeniyle istatistikî bilgi olmadan devletin gelecek planlaması, etki analizi, denetleme görevi ve yatırım planlaması görevlerini yürütmesinin düşünülemeyeceğin” ifade etti.

"MAAŞ ZAMMINI ENFLASYON BELİRLİYOR"

"Devletin önemli kurumlarından biri olan TÜİK’in başta gelen görevinin, ürettiği istatistiklerde adaletli, şeffaf ve gerçekçi olması olduğunu" ifade eden Tanal, toplu iş sözleşmeleriyle çalışan sendikalı işçilerin ve kamu emekçilerinin ücret ve maaşlarına yapılacak zamların, asgari ücrete yapılacak zamların, özel sektörde çalışan emekçilerin ücretlerine yapılacak zamlar ile memur, işçi ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamların tamamının TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına bağlı belirlendiğini belirtti.

"TÜİK VERİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Suç duyurusu dilekçesinde, “Resmî istatistiklerin kalitesinin geliştirilmesi için Program kapsamında üretilen istatistiklerin, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistikî gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkelerine göre hazırlanıp ve uygulanması, resmî istatistiklerin gerçekleri yansıtmasının sağlanması, tüm kullanıcılara tarafsız ve eş zamanlı olarak sunulması, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gözetilmesinin temel esaslar olduğu” vurgusunun yer aldığı 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu 4. maddesini aktaran Tanal, şunları söyledi:

“İstanbul Ticaret Odası ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun hazırladığı verilerin, Türkiye İstatistik Kurumu ile örtüşmemesi, vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşü her geçen gün en ağır şekilde hissetmesi, temel tüketim maddeleri başta olmak üzere mal ve hizmet alımlarındaki fahiş zamlar, yurttaşlarımızın belini büken hayat pahalılığı, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığının göstergesidir.”