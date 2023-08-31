CHP’nin ''49 belediyeli'' yerel seçim planı belli oldu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Yerel seçimlerde 49 belediyeye CHP bayrağı dikeceğiz” diyerek CHP içerisindeki çalışmaların detaylarını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Aylin Nazlıaka, “Üç yılda 163 bin 233 yeni kadın üyeyi partimize kazandırdık. Bu sayı birçok siyasi partinin toplam üye sayısından fazla. Partimizde yüzde 30’un altında olan kadın üye oranı yüzde 36’ya ulaştı. Yeni üye sayımızı en kısa zamanda 200 bine çıkaracağız” dedi.

Yerel seçimlerde 2019’dan başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyen Nazlıaka, “Titiz bir çalışma yürütüyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 5 oy ve altında farkla kaybettiğimiz 49 belediyeye bu seçimlerde CHP bayrağını dikeceğiz. Yüzde 5 ve altında oy farkıyla kazandığımız 43 belediyeyi de elimizde tutacağız” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde kadın aday sayısını da artırmayı hedeflediklerini belirten Nazlıaka, “Kadın muhtarlarımızın ve kadın belediye başkanlarımızın sayısını en az ikiye katlamayı hedefliyoruz. Belediye meclisi üyeliklerinde fermuar sistemi uygulanmasını ve eşit temsilin esas alınmasını istiyoruz. Ayrıca tüm CHP’li belediyelerde eşitlik birimi kurulmasını ve yönetim kadrolarında yüzde 50 cinsiyet kotası uygulanmasını teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet