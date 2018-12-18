CHP'nin belediye başkanı adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi'nde kabul edilen adayların tam listesi belli oldu. Buna göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mansur Yavaş oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayının Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının ise Ekrem İmamoğlu olduğunu bildirdi.



Torun, parti genel merkezinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Bugün gerçekleştirdikleri Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarında 67 belediye başkan adayını belirlediklerini belirten Torun, "CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar veAntalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhittin Böcek oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu. CHP Parti Meclisi’ndeki oylamada Mansur Yavaş lehine 45, aleyhine 12 oy kullanıldı.

CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun.” dedi.

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İMAMOĞLU'DAN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı. Cümlelerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sevgili eşime, babama, anneme, tüm aileme, Beylikdüzülü hemşerilerime, İstanbul İl Başkanımıza ve partimizin MYK üyelerine, en başta sayın Kılıçaroğlu'na." dedi.

"YAVAŞ ÜYE OLACAK"

Torun, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Mansur Yavaş'ın üye kaydı gerçekleşti mi?" sorusu üzerine Torun, bunun her an gerçekleşebileceğini söyledi.



"Mersin, Bursa ve İzmir'in adayları ne zaman açıklanacak?" sorusuna Torun, "Önümüzdeki hafta PM olabilir. Mersin'i, Bursa'yı, İzmir'i en kısa sürede açıklayacağız. İzmir belki daha sonraya kalabilir. Çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Yılbaşına kadar belki bir PM gerçekleşebilir henüz kesin değil." yanıtını verdi.



İŞTE CHP ADAYLARININ TAM LİSTESİ



"Adana Çukurova'da Soner Çetin (mevcut), Adıyaman Yaylakonak beldesi AbuzerAydın, Ankara Mamak'ta Adnan Demirci, Polatlı'da Sami Çay, Antalya Muratpaşa'da Ümit Uysal (mevcut), İbradı'da Serkan Küçükkuru, Konyaaltı'nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aksu'da İsa Yıldırım, Finike'de Mustafa Geyikçi, Aydın Kuşadası'nda Ömer Günel, Didim'de Ahmet Deniz Atabay (mevcut), Söke'de Levent Tuncel, Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Bartın Ulus'ta Çetin Selçuk Arslan,Batman Gercüş Kayapınar'da Osman Önel, Bitlis Tatvan'da Nazım Göçmen, BoluMudurnu Taşkesti'de Mustafa Acar, Burdur Ağlasun Fevzi Kasap, Çanakkale Eceabat'ta Metin Övün, Bozcaada'da Hakan Can Yılmaz (mevcut), Çorum Mecitözü'nde Veli Aylar, Diyarbakır Çınar'da Muharrem Öztürk, Ergani'de Vedat Çetin, Hani'de Erme Barç, Çermik'te Abdulkadir Akdağ, Silvan'da Gülistan Baysal, Hazro'da Abdullah Kaplama, Edirne Uzunköprü Kırcasalih'te Hüseyin Tütüncü, Erzincan Kemaliye'de Soner Coşkun, Otlukbeli'nde Haci Yeşildağ, Erzurum Yakutiye'de Cemal Koçak, Hakkari Çukurca'da Abubekir Aksaç, Şemdinli'de Mirpenç Uysal, Isparta Eğirdir'de Mehmet Kaş, Şarkikaraağaç Çiçekpınar'da Enver Tunç, İstanbul Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Karaman Kazım Karabekir'de Sami Evren, Kastamonu Pınarbaşı'nda Mete Yılmaz, Çatalzeytin'de Mahir Muhlis Acar, Kırıkkale Balışeyh'te Hasan Erdal, Kırklareli Lüleburgaz'da Murat Gerenli (mevcut), Konya Akşehir'de Eyüp Oyan, Hüyük'te Ali Büyükdoğan, Yunak'ta Muammer Diri, MuşBulanık Yoncalı'da İsmail Gündüz, Nevşehir Merkez Uçhisar'da Bünyamin Şabab,Ordu Kumru'da Osman Cayak, Ordu Gülyalı'da Ulaş Tepe, Rize Hemşin'de Şakir Bozak, Tekirdağ Saray'da Özgen Erkiş, Tokat Almus Görümlü'de Ali Güneş, Niksar Yazıcık'ta Tuncer Uzunoğlu (mevcut), Tunceli Pertek'te Ruhan Alan, Yalova Termal'de Selçuk Can Uslu, Yozgat Boğazlıyan Yenipazar'da Halil İbrahim Alparslan, ZonguldakKilimli Muslu'da Sabahattin Adıyaman (mevcut) ve Devrek'te Çetin Bozkurt."