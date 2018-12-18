CHP'nin Antalya adayı belli oldu: Muhittin Böcek

CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu.

Bugün MYK sonrası toplanan Parti Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Muhittin Böcek’i belirledi. Konyaaltı’nda biri Anavatan Partisi, 3’ü CHP olmak üzere 4 dönemdir belediye başkanlığı yapan Muhittin Böcek, akşam Ankara’dan uçakla Antalya’ya gelecek. Partililer Muhittin Böcek için havalimanında karşılama töreni organize ediyor.

Muhittin Böcek, adaylığının belli olması sonrasında Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "20 yıldır Konyaaltı’nda birlikte başardık. Şimdi de hayatımı adadığım Antalya’da birlikte başarmaya geliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, örgütümüze ve Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Oturan değil çalışan Antalya’ya hazır olun, şimdi çalışma zamanı" dedi.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin BÖCEK aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin BÖCEK, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.

SOSYAL GÖREVLERİ:

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı

KONTAB (Konyaaltı Turizm Altyapı Birliği Başkanlığı)

KONTEV (Konyaaltı Turizm Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı)

Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı

Kaynak Yeniçağ: Muhittin Böcek kimdir, nereli ve kaç yaşında?