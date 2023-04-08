CHP'nin ittifak üyelerine vereceği milletvekili kontenjanları belli oldu

Türkiye seçim yarışına hızla giriş yaparken CHP listelerinden seçime girecek olan 4 partiye verilecek milletvekili kontenjanları belli oldu.

HABER3.COM ÖZEL

Yapılan görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye 38 kontenjan vermesi konusunda anlaşıldı.

Parti yöneticilerinin geç saatlere kadar yaptıkları görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye vereceği kontenjanlar nihayet belli oldu.

Çok gergin geçen pazarlık sonucu, CHP, 4 partiye toplam 38 vekillik verdi. Pazarlıkta aslan payını 15 kontenjan ile DEVA aldı. Gelecek Partisi 7, Saadet Partisi 13 ve Demokrat Parti ise 3 kontenjan aldı.

Kontenjanların hangi il ve kaçıncı sırada kullanılacağı, yarın Liderlerin yapacağı zirvede belli olacak. Verilen tüm kontenjanlar yüzde 100 seçim garantili sıralar.

HABER3.COM ÖZEL