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CHP'nin ittifak üyelerine vereceği milletvekili kontenjanları belli oldu

CHP'nin ittifak üyelerine vereceği milletvekili kontenjanları belli oldu
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Türkiye seçim yarışına hızla giriş yaparken CHP listelerinden seçime girecek olan 4 partiye verilecek milletvekili kontenjanları belli oldu.

HABER3.COM ÖZEL

Yapılan görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye 38 kontenjan vermesi konusunda anlaşıldı.

Parti yöneticilerinin geç saatlere kadar yaptıkları görüşmeler sonucu CHP'nin 4 partiye vereceği kontenjanlar nihayet belli oldu.

Çok gergin geçen pazarlık sonucu, CHP, 4 partiye toplam 38 vekillik verdi. Pazarlıkta aslan payını 15 kontenjan ile DEVA aldı. Gelecek Partisi 7, Saadet Partisi 13 ve Demokrat Parti ise 3 kontenjan aldı.

Kontenjanların hangi il ve kaçıncı sırada kullanılacağı, yarın Liderlerin yapacağı zirvede belli olacak. Verilen tüm kontenjanlar yüzde 100 seçim garantili sıralar.

HABER3.COM ÖZEL

Etiketler chp ittifak kontenjan altılı masa milletvekili milletvekili kontenjanı
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