  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz

CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz

CHP'nin kıl payı kazandığı ilde AK Parti'den itiraz
Güncelleme:

AK Parti, CHP'nin 158 oy farkla seçimi kazandığı Ardahan'da seçim sonuçlara itiraz etti.

Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AKP adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz yapıldı.

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AKP adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AKP'nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek. 

Etiketler ak parti ardahan CHP seçim sonuçları itiraz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sonuçları gören Ahmet Hakan stüdyoyu terk etti Sonuçları gören Ahmet Hakan stüdyoyu terk etti Zeynep Bastık'tan sandık başında tepki çeken hareket Zeynep Bastık'tan sandık başında tepki çeken hareket Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' İstanbul'da oyunu veren soluğu burada aldı İstanbul'da oyunu veren soluğu burada aldı Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçları Ankara'da ilçe ilçe seçim sonuçları Ünlü isimler sandık başında Ünlü isimler sandık başında Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi AK Parti'den Betimar’ın seçim anketlerine çok sert tepki AK Parti'den Betimar’ın seçim anketlerine çok sert tepki İlk sonuçlar sonrası olay iddia: ''Biri hariç tüm bakanlar değişebilir!'' İlk sonuçlar sonrası olay iddia: ''Biri hariç tüm bakanlar değişebilir!''