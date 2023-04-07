Cumhur İttifakı'nda kulisleri hareketlendiren iddia! Yeniden Refah Partisi...

Cumhur İttifakı'nda MHP ortak listeye yanaşmazken kulislerde konuşulan son bilgilerde Cumhur İttifakı'nda Yeniden Refah'ın AK Parti'den 13-14 yerde seçime gireceği belirtildi.

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere odaklandı. Seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi sonrasında gözler milletvekili aday listelerine çevrildi. Listelerin YSK'ya verilmesinde son tarih 9 Nisan...

Cumhur İttifakı ortağı MHP, ortak listeye sıcak bakmadığını belirtmiş ve dün kendi listelerini paylaşmışlardı. Listelerin verilmesine 2 gün kala ittifak içerisindeki diğer partilerin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili olarak son kulis bilgileri paylaşıldı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, kulislerde konuşulanları canlı yayında aktardı:

"Millet İttifakı cephesinde tek liste ihtimali gündeme geldikten sonra Cumhur İttifakı cephesi de yeni stratejik adımlar atma gayreti içerisinde. İki ittifak il il birbirini kolluyor diyebilirim. Ve ona göre yeni stratejiler belirleniyor. 9 Nisan'a kadar bu dinamik süreci yaşayacağız.

AK Parti'den DSP'ye 'birlikte yürüyelim' teklifi

İşte o stratejik adımlardan biriydi, AK Parti'nin DSP ile görüşmesi. Daha sürecin başında DSP'nin ittifaka davet edilmesi gündemdeydi ama takvim henüz netleşmemişti. İşte o gün bugün. AK Parti, DSP'ye 'birlikte yürüyelim' teklifini götürdü. Yani bu durumda DSP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesi ana unsur. Görüşme sonrası DSP lideri Önder Aksakal ile telefonda görüştüm. Bir kontenjan teklif edildi mi dedim. Kontenjan henüz konuşmadık dedi. DSP'nin milli değerlere bağlı bir parti olarak Parlamentoda bulunmasına vurgu yaptılar ifadesini kullandı. Açıkcası listelerin verilmesine 2 gün kaldı, biz de Parlamentoda temsil edilmemiz için bir sonuç yaratmamız gerekiyor. O yüzdende sıcak baktıklarının mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan teklif gelmedi

Hatta şunu söyledi. Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu da DSP'ye gitmişti. Millet İttifakı'ndan ne bir talep, teklif bizlere gelmedi. Kılıçdaroğlu görüşmede 'desteğiniz bekliyorum' ifadesini bile kullanmadı dedi. Dolayısıyla bugün AK Parti ile yaptıkları görüşme sonrası yetkili kurullarında yapacakları değerlendirmenin ben olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Sonrasında hem yanıtlarını hem de taleplerini iletecekler. O noktada DSP'ye AK Parti kontenjanlarından ne kadarı verilebileceği konuşulacak. Beklentilerini sordum, 'diğer partilerle olan konumdan farklı olmaz' yanıtı geldi.

HÜDA PAR'a 3 vekil

Liste ittifakı olarak tek kesinleşen parti Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR. Kulislere yansıyan bilgilere göre 3 ismin seçilecekleri yerden diğer isimlerin gri liste denilen daha listenin alt taraflarından olabileceği şeklinde bir formül yansımıştı. DSP ile de böyle bir formül mü konuşulur, göreceğiz.

Yeniden Refah 13-14 yerde AK Parti'den seçime girecek

Yeniden Refah ile en son noktada Türkiye genelinde Yeniden Refah kendi adaylarını çıkarma eğilimindeydi ama görüşmeler devam ediyor, kapı kapatılmış değil. 9 Nisan'a kadar bir süreç var önümüzde. Şu an kulislere yansıyan 13-14 ilde Yeniden Refah'ın AK Parti listelerinden girebilmesine yönelik bir formülün konuşulduğu. Ancak bir karar, nihai sonuç yok. Bugün öğleden sonra partiler görüşmelerini sürdürecek. Belki yarın yavaş yavaş bazı gelişmeler yaşanabilir. Eğer Yeniden Refah ve DSP ile HÜDA PAR ile olduğu gibi gelişmeler yaşanırsa BBP ile de liste ittifakı olacaktır. Destici bu noktada kapıyı açık tutmuştu.