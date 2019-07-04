Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a büyük suçlama !

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Beştepe'yi sardığı gibi Gürbulak Gümrüğünü de sarmış. Saral, bir devlet memurundan Kur'an kursuna gönderilmek üzere üç defa para istiyor. Saral, neye dayanarak bir devlet memurundan para istiyor? Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mı?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Doğubayazıt, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ve arkadaşlarının kumpasla görevden alındığını ileri sürdü.

Polat, "Gümrüklerde çalışanlar, ihbar mektuplarıyla hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan görevlerinden uzaklaştırılıyor. Hatta hazırlanan listelere hayatında hiç gümrük kapılarında görev yapmamış insanların ismi eklenerek açığa alınmalar yapılıyor." diye konuştu.

Kilit noktalara belli memurların görevlendirilmesinin istendiğini, bunlara karşı çıkan memurların da görevden uzaklaştırıldığını belirten Polat, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Saray'ı sardığı gibi Gürbulak Gümrüğünü de sarmış. Saral, bir devlet memurundan Kur'an kursuna gönderilmek üzere üç defa para istiyor. Saral, neye dayanarak bir devlet memurundan para istiyor? Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi var mı?" ifadelerini kullandı.

Polat, konuyla ilgili soru önergeleri verdiğini de söyledi.

"BAKANLIĞI ÇETELER Mİ YÖNETİYOR?"

Polat basın toplantısında şunları söyledi:

Her bakanlığı belli çeteler mi yönetiyor? Devlet memurları yetkilileri çetelerin eline çetelerin medet umacak hale mi bırakıldı? Gümrük Bakanlığı’nı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın başında olduğu çete mi yönetiyor? Elimizde dosyalar mevcut, bu dosyaların Cumhurbaşkanında, Bakanda, savcılıkta ve Gümrük Teftiş Kurullarında bulunmasına rağmen bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü Osman Bölükbaşı Dara tarafından 1.5-2 yıl yönetilmiş. Bu süreç içerisinde devletin ticari işlemler hacmi ve ithalat hacmi düşmesine rağmen devletin vergi gelirleri %200 artıyor. Türkiye de yakalanan 3 ton uyuşturucu maddenin 2 tonu bu bölgede yakalanıyor. Bölge müdürünün görevde bulunduğu zamanda içinde ki servis aracı 2 defa çıkar grupları ve terör örgütü tarafından silahlı saldıra ve roketatarlı saldırıya uğruyor. Bu dönem öncesinde Gürbulak’ta yakalanan uyuşturucu miktarı 500 gr, Osman Bölükbaşı Dara döneminde 2450 kg yakalanırken bu dönem sonunda yakalanan uyuşturucu miktarı 50 kg dahi geçmemektedir. Fakat Türkiye içinde Gürbulak Gümrüğü’nden çıkışlı olduğu ortaya çıkan bir tıra yapılan operasyon sonucu 2 tona yakın uyuşturucu yakalanmıştır. Bir kumpas sonucu Osman Bölükbaşı Dara ve arkadaşlarının görevden alındığını görüyoruz. Bir kumpas sonucu açığa alınmalar var.