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  4. 21 Nisan 2020 22:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşıyla görüştü
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle mücadele sürerken, ülke liderleri de bu ölümcül virüsle ilgili bilgili alışverişinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin’le yaptığı görüşmelerin ardından bu kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınına karşı küresel mücadelenin ele alındığı görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

DHA

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