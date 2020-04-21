Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşıyla görüştü

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle mücadele sürerken, ülke liderleri de bu ölümcül virüsle ilgili bilgili alışverişinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin’le yaptığı görüşmelerin ardından bu kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınına karşı küresel mücadelenin ele alındığı görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.