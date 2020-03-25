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  4. 25 Mart 2020 23:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yarın saat 15.00'da video konferans sistemiyle G20 Liderler Olağanüstü zirvesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Huber Köşkü'nden katılacak Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

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