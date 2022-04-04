  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın iradesine darbedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın iradesine darbedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkın iradesine darbedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'ta Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesi ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz.
Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz.
Geçiş sürecinin, ancak milli iradenin tecelligâhı olan Meclis dâhil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz. Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler tunus erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ'den hapis yatan isimden Abdullah Gül'e olay sözler
CHP, ''hiperenflasyon geliyor'' deyip asgari ücrete zam istedi
Emekli memur maaş zam farkı belli oldu: Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
Canlı yayında skandal ''iftarlık'' önerisi: ''Özlemişse hanımıyla açabilir''
ORC Nisan ayı seçim anketini açıkladı! Fark ilk kez bu kadar açıldı
Nihat Özdemir istifa etti, TFF'nin geçici başkanı belli oldu
Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününde gerginlik
Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi
Ukrayna'daki katliam görüntüleri için Rusya'dan şoke eden iddia
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa, rekora doymuyor