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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sonlanmasında İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti.

İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

Etiketler erdoğan hollanda başbakan
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