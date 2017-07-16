Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken drone düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında "Drone" düştüğü bilgisi geldi. Drone düşmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralıların sedye ile ambulansa götürüldüğü, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Drone" düşmesi üzerine olay yerine sağlıkçıları yönlendiren Erdoğan, "Orada bir sıkıntı var mı şu anda herhangi bir şey. Yok hamd olsun. Bazen dronlar da düşüyor demek ki" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler anısına TBMM'de düzenlenen törende konuştu.

"15 TEMMUZ HEP BERABER GÖRDÜK Kİ KÜLLERİN ALTINDA KOR BİR ATEŞ YANIYOR"

Erdoğan, "Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı en büyük ihanet işgal ve darbe girişimi olan 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü vesilesiyle buluştuk. Türk milleti 15 Temmuz'da herhangi bir topluluk değil tam anlamıyla millet olduğunu hem de nasıl bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz hep beraber gördük ki küllerin altında kor bir ateş yanıyor. Vakti saati geldiğinde o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan herkesi yakan aleve dönüşüyor. 15 Temmuz'da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik" diye konuştu.





"TÜRK MİLLETİ 15 TEMMUZ'DA ORDULAŞMIŞ BİR İHANET ÇETESİNE KARŞI YÜREĞİNDEKİ İMANI İLE MÜCADELE VERDİ"

Erdoğan, "Savaşlar ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleri ile mücadele verdi. Benim milletimin elinde silah mı vardı? Benim milletim o alçakçalara karşı elindeki bayrağı yüreğindeki imanı ile yürüdü. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Kurşunu göğsünde durduran bir başka millet de yok. Bu millet göğsünü siper etti" ifadelerini kullandı.





"TANKI YUMRUK İLE DURDURAN BİR BAŞKA MİLLET YOK"

Erdoğan, "Tankı yumruk ile durduran bir başka millet yok. Tankın egzozun içine tişörtünü sokmak suretiyle onu durduran bir başka zeka da yok. Ölümün üzerine böylesine cesaretle giden bir başka millet yok" dedi.





"PENSİLVANYA'DAKİ FETÖ, TÜRKİYE'DEKİ TEMSİLCİLERİNİ İDARE EDEMİYORDU"

Erdoğan, "Dünyanın her köşesinde adaletin sembolü olarak kullanılan o gözleri bağlı mitoloji heykelini utandıracak hassasiyet gösteren bir başka millet yok. Böyle bir ülkenin evladı oluğum için Rabbime hamd ediyorum. Ülke ve millet olarak tunçtan bir kalkan gibi hedeflerimize ilerliyoruz. Darbeciler, tıpkı milletimizin korkup evlerine saklanacağını sandıkları gibi milletvekillerimizin de Meclis'i terk edip kaçacaklarını düşünmüşlerdi. Milletimiz sokaklara dökülürken Ankara'da bulunan Meclis Başkanımız ve milletvekilerimiz TBMM'de bir araya gelmeye başlamışlardı. Pensilvanya'daki FETÖ, Türkiye'deki temsilcilerini idare edemiyordu" diye konuştu.





"KİMSE FETÖ'NÜN BÜTÜN KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI ORTAYA ÇIKARMAKTAN ÇEKİNMESİN NE BİLİYORSA SÖYLESİN"

Erdoğan, "Kimse Pensilvanya'daki bu FETÖ'nün bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkarmaktan çekinmesin ne biliyorsa söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak üçüncüye hainlerin kim olduğunu anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin.Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat idare etmiştir. Top sesleri duyulurken dahi Meclisimiz görevini yapmıştır" açıklamasında konuştu.





"İDAM PARLEMANTO'DAN GEÇERSE BANA GELDİĞİNDE TEREDDÜTSÜZ ONAYLARIM"

Erdoğan, "Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık. 15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi nakşettik. Savaşlar, ordular arasında olur. Türk milleti 15 Temmuz'da ordulaşmış bir ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle bir mücadele verdi. Cumhuriyet tarihimizde çok badire atlattık ama hiç kimse bu kutlu çatıya el uzatmadı.İdam Parlemanto'dan geçerse bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım" ifadelerini kullandı.





"NASIL KALKAR DA BUNA KONTROLLÜ DARBE DERSİNİZ?"

Erdoğan, "Tankların başındakilerle pazarlık yapıldı. Tanklar oradan çekildi ondan sonra tankların önüne çıkarım diyen bu kişi Bakırköy'deki belediye başkanın yanına gitti. Bugün baktım konuşuyor ve konuşurken de hala bu olayı kontrollü bir darbe olarak ifade ediyor. Kimseyi aldatmayalım, bu olaya kontrollü darbe demek gerçekten bir nasipsizliktir, bu olaya kontrollü darbe demek nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. Siz bu milleti ne zannediyorsunuz? Nasıl kalkar da buna kontrollü darbe dersiniz? Siz yoksa bu sürecin hala böyle devam etmesini mi istiyorsunuz?" diye konuştu.





"OHAL PAZARTESİ GÜNÜ MGK'YA GELECEK, KONUŞACAĞIZ HÜKÜMETİMİZE TAVSİYE KARARINI ALACAĞIZ"

Erdoğan, "Kusura bakma, Olağanüstü Hal pazartesi günü Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek, konuşacağız ve hükümetimize tavsiye kararını alacağız. Devletimizi yıkma operasyonu yapılıyor. O gece TBMM'de olan 106 milletvekilimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.





"EY FETÖ, SENİN GİDECEĞİN YER VAR MI? BU MİLLETİ PARÇALAMAK İÇİN YAPMADIĞIN İŞ KALDI MI?"

Erdoğan, "Ey FETÖ, senin gideceğin yer var mı? Bu milleti parçalamak için yapmadığın iş kaldı mı? Çalmadığın kapı kaldı mı? Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare ediyorsun.Darbe hesabı yapanlar, Allah'ın hesabının üzerinde bir hesap olmadığını unuttukları için kafayı duvara değil ama milletimizin iradesine vurdular. 15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya çalışanlar şimdi mahkemelerde ihanetlerinin hesabını veriyorlar" açıklamasında bulundu.



"SUYUNU İÇTİKLERİ, EKMEĞİNİ YEDİKLERİ VATANLARINI PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATANIN EMRİYLE 1 DOLARA SATANLAR"

Erdoğan, "Suyunu içtikleri, ekmeğini yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle 1 dolara satanlar zindanlarda çürürken bu Meclis milletimize hizmete devam edecek. Çünkü milletimize sözümüz var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, hükümetiyle, tüm resmi ve özel kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne bize ne Meclisimize ne hükümetimize ne de milletimize durmak, duraksamak, dinlenmek yoktur" diye konuştu.



"DÜŞMAN PUSUDA BEKLİYOR Kİ İSİMLERİNİ TEK TEK SAYMAYA KALKSAK ÇOK CİDDİ ULUSLARARASI KRİZLE KARŞILAŞIRIZ"

Erdoğan, "15 Temmuz bize göstermiştir ki devlet olarak, millet olarak da güçlü olmak zorundayız. Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün bile yaşama hakkı vermeyecek o kadar çok düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksak çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız" dedi.