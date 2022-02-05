Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.



Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Anca beraber, kanca beraber 😊

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından siyasiler geçmiş olsun mesajları yayımladı. İşte o mesajlar...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim,Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim,her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim, merhamet, muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin... Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan şifa diliyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bugüne kadar pek çok kötülüğü yendiği gibi bu virüsü de yenecektir. Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Covid-19 testi pozitif çıkan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve kıymetli eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimizin ve tüm mazlumların duası sizinle. Rabbim size, kıymetli eşinize ve tüm hastalarımıza şifa versin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli Hanımefendi'ye Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları her daim Sayın Cumhurbaşkanımızla...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar diliyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ve kıymetli eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi, hayatları boyunca verdikleri mücadeleyle her türlü sıkıntıyı birlikte aşmışlardır. Allah'ın izniyle, koronavirüsü de birlikte atlatacaklardır. Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan’a geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hafif şekilde süreci tamamlayacakları inanciyla sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden kendilerine acil şifalar diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye Rabbim’den acil şifalar diliyorum, dualarımız sizinle.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Kıymetli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimden şifa diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun, Allah’tan acil şifalar dilerim.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dualarımız sizlerle efendim.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli hanımefendi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden şifalar niyaz ediyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifa diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve eşi

Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

BAHÇELİ'DEN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin açıklamasını, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam'taki toplantıda öğrenen Bahçeli, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim" dedi. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Sn. Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Geçmiş olsun muhterem Cumhurbaşkanım. Zat-ı âlîlerine ve saygıdeğer Hanımefendiye Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yâ Şâfî yâ Şâfî yâ Şâfî.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim. Tüm toplum olarak, korunma tedbirlerine lütfen uyalım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Sn. Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip bey ve Emine Hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.