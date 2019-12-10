Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Pamuk'u terörist ilan etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır" dedi.

Erdoğan, "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunluğuyla en büyük darbeyi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan değerlere vurmuştur" ifadesini kullandı.

"BENİM İÇİN NOBEL'İN HİÇBİR KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR"

Türkiye'nin Nobel Ödül Töreni'ne katılmama kararını değerlendiren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

“Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel kendini tüketmiştir ve bitirmiştir. Tamamen siyasi tamamen ideolojik bir konumdadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sözümüzün geçebileceği bütün ülkelere de haberdar ettik. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulm ile ortak hareket etmektir. Biz bu tür şeyi kabul etmemiz zaten mümkün değil."

ERDOĞAN ORHAN PAMUK'A "TERÖRİST" DEDİ

Erdoğan, isim vermeden daha önce Nobel Edebiyat Ödülü alan Orhan Pamuk'a yüklendi ve "terörist" dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam önemli bir toplantım var. O toplantıda özelikle bu konuya değineceğim. Bundan önceki ödüllerde de bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'de teröriste ödül vermişlerdir.

Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları gibi bunun tartışılacak bir yanı yok. İlmi olan bir hocamızdır. Eyvallah...”

Erdoğan, Nobel'i aldığı zaman Orhan Pamuk'u kutlamıştı.

NOBEL'İ ALMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Erdoğan “Size Nobel ödülü verilirse alır mıydınız?” sorusuna ise "Almam" diye yanıt verdi.